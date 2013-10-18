به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی بعدازظهر امروز جمعه در نشست خبری قبل از دیدار روز شنبه برابر نفت که در محل سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد ضمن بیان این مطلب به شرایط تیمش قبل از بازی با نفت اشاره کرد و گفت: تیم ما چهار قسمت شده بود که از دو روز قبل همه بازیکنان دور هم جمع شدند. در این مدت چون بازی را ندیده بودم مجبور شدم بازیکنان تیم ملی را بیشتر ریکاوری کنیم. اما دنبال کسب سه امتیاز هستیم.

وی ادامه داد: نفت تیم خوبی است که از کادر فنی و بازیکنان مطلوبی سود می برد. من به بازیکنانم هم گفتم که لیگ قهرمانان آسیا تمام شد و از این هفته باید برای دفاع از عنوان قهرمانی در لیگ و حضور در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا مبارزه کنیم. سه امتیاز دیدار برای ما مهم است و بازیکنان هم مصمم هستند که در این بازی به پیروزی برسند. ما باید بتوانیم امتیازات عقب افتاده از لیگ را جبران کنیم.

قلعه نویی با انتقاد از رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که وی را محروم کرده است گفت: باید آقای حسن زاده این اقدامش را در کتاب رکوردها ثبت کند که یک مربی را بدون دریافت گزارش ناظر محروم کرده است. می گویند از فیلم دیده اند و من را محروم کرده اند، حالا کدام فیلم نمی دانم!

سرمربی تیم فوتبال استقلال میزبانی در ورزشگاه تختی را حق تیم نفت دانست و در ادامه صحبت هایش به اظهار نظر واعظی آشتیانی مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال اشاره کرد و گفت: ایشان از زمانی که از فوتبال رفته است تا به حال 20 بار مصاحبه کرده و برخی مسائل را عنوان کرده است. در لیگ ما دو اتفاق پاک در فوتبال وجود داشته که در هردوی آنها امیر قلعه نویی بوده است. یکی زمان حضور آقای آجورلو که بازی استقلال تهران و استقلال اهواز برگزار شد و یکی هم زمان آقای ملاحی که مدیرعامل ابومسلم بود و زنگ زد و گفت که از شما تشکر می کنم که کار پهلوانی انجام دادید. در هر دوی این روزها که روز فوتبال پاک هم بود امیر قلعه نویی بود.

وی ادامه داد: روزی که ما رفتیم اهواز و قهرمانی را از دست دادیم که این مسائل نبود. کریم بوستانی هم دو سال بعد شد همکار من. اگر آن موقع شده بود حرف دیگری بود اما دو سال بعد همکار من شد. آقای واعظ آشتیانی به این سوالات پاسخ بده. روزی که می خواستی بروی مکه چند نفر را واسطه کردی و زنگ زدی گفتی سلام پهلوان. مگر حلالیت طلبیدن هم این شکلی می شود که یکبار بگویی سلام پهلوان و بعد بیاید این حرف ها را مطرح کنی. اگر من به شما بد کردم چرا می گویی پهلوان. اگر هم کاری با شما نداشتم و مشکلی نبوده پس چرا زنگ زدی و طلب حلالیت کردی؟

قلعه نویی در ادامه انتقاداتش از واعظ آشتیانی خاطرنشان کرد: یادت رفته قبل از اینکه به مشهد برویم تا بازی با پیام را برگزار کنیم من را به اتاقت صدا زدی و گفتی لیست بازیکنانت برای فصل بعد را بده. یادت رفتته گفتی تو بچه جنوب شهر هستی و من هم می خواهم مثل بچه های جنوب شهر با تو صحبت کنم. حالا چه اتفاقی افتاده که این حرف ها را می زنی؟

وی ادامه داد: بالاخره ما نفهمیدیم در این فوتبال ما بچه جنوب شهر بامعرفت هستیم، پهلوان هستیم یا چیز دیگر. به نظر من فوتبال ما پاک است اما برخی آدم ها از بیرون آمده اند که فوتبال را کثیف نشان دهند. اینها می خواهند ر این مملکت تعداد تماشاگران را به کمترین تعداد برسانند. مگر کاشانی و قریب که از این فوتبال رفته اند مصاحبه می کنند که آقای واعظ اینقدر صحبت می کند؟