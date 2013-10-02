به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و اف سی سئول کره جنوبی از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان ساعت 19 امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

* در حالی که کمتر از چهار ساعت به آغاز این دیدار باقی مانده حدود 7 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور دارند.

* اتوبان‌های منتهی به ورزشگاه مملو از ماشین هایی است که با پرچم های آبی به سمت ورزشگاه در حرکت هستند.

* هواداران استقلال با خواندن یک بیانیه به شدت از امیر قلعه نویی حمایت کرده و او را یکی از بهترین مربیان حال حاضر کشور می خواندند.

* هواداران استقلال به شدت فرهاد مجیدی را مورد تشویق قرار می دادند و در شعارهای خود از او می خواستند که امروز دروازه تیم کره ای را با گل های خود باز کنند.