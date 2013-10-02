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۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۷

حاشیه دیدار استقلال - اف سی سئول؛

حضور کمتر از 10 هزار تماشاگر در ورزشگاه و حمایت از قلعه‌نویی

حضور کمتر از 10 هزار تماشاگر در ورزشگاه و حمایت از قلعه‌نویی

در حالی که هواداران استقلال با خواندن یک بیانیه از امیر قلعه نویی به شدت حمایت کردند، مجیدی از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و اف سی سئول کره جنوبی از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان ساعت 19 امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

* در حالی که کمتر از چهار ساعت به آغاز این دیدار باقی مانده حدود 7 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور دارند.

* اتوبان‌های منتهی به ورزشگاه مملو از ماشین هایی است که با پرچم های آبی به سمت ورزشگاه در حرکت هستند.

* هواداران استقلال با خواندن یک بیانیه به شدت از امیر قلعه نویی حمایت کرده و او را یکی از بهترین مربیان حال حاضر کشور می خواندند.

* هواداران استقلال به شدت فرهاد مجیدی را مورد تشویق قرار می دادند و در شعارهای خود از او می خواستند که امروز دروازه تیم کره ای را با گل های خود باز کنند.

کد مطلب 2147766

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