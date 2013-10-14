به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه استقلال در این مورد نوشت: بدون تردید دلیل افزایش بدگویی‌ها و شایعه پراکنی‌های این گونه افراد، مسائل مطرح شده درباره عملکرد اقایان در جلسه اخیر کمیسیون اصل نود است. پیرو اظهارات امروز حجت الاسلام علیپور ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

١ - اقای قلعه نویی، سرمربی تیم استقلال بدون شانتاژ رسانه ای و فرهنگ منسوخ شده بگم بگم های معروف، پیگیر شکایت و ابهاماتی است که درباره اقای علیپور وجود دارد و در صورت موافقت نهادهای مرتبط ، اطلاعات لازم در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

٢ - بازی با کلمات و استفاده از اصطلاحاتی مانند سیل و تاریکخانه بیشتر شبیه جریانی در ورزش است که در سالهای گذشته مدام می خواست فاش کند و بازماندگانش همچنان این عادت ناپسند را ادامه می دهند.

زمانه این ادعاها به پایان رسیده و به زودی مشخص می شود که از جام جهانی ٢٠٠٦ تا به امروز چه کسانی با نقاب دین، نه تنها بر زیبایی ها و فوتبال پاک نیافزودند بلکه بر زشتی ها، تهمتها و الودگی ها اضافه کردند.

3 - بدون تردید دلیل افزایش بدگویی ها و شایعه پراکنی های این گونه افراد، مسائل مطرح شده درباره عملکرد اقایان در جلسه اخیر کمیسیون اصل نود است.













