پشت پرده انصراف سئوال برانگیز عربستان از عضویت در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر ، سعدالدین ابراهیم رئیس مرکز مطالعاتی ابن خلدون در مصر تاکید کرد انصراف عربستان از عضویت در شورای امنیت، یک رفتار بی سابقه است در حالی که عضویت شورا نیاز به این دارد تا کشوری، خود را نامزد کند تا به عضویت شورا در آید و عربستان خود خواستار عضویت در شورای امنیت شده بود، بنابراین انصراف از عضویت، اقدام عجیبی است.



وی خاطر نشان کرد با توجه به اینکه عضویت یک کشور در شورا نیاز به این دارد که خود را نامزد کند و حضور در شورای امنیت هم بنا به درخواست عربستان بود، انصراف آن یک مسئله غیرعادی در روابط بین الملل به شمار می رود و این اقدام، سئوالاتی را مطرح کرده است.



ابراهیم در گفتگو با الیوم السابع اظهار داشت یکی از دلایل انصراف سعودی این است که ممکن است برای ایجاد یک موج تبلیغاتی برای ارتقای جایگاه خود صورت گرفته باشد و همچنین ممکن است این اقدام در اعتراض به هرگونه نزدیک شدن آمریکا و ایران به یکدیگر باشد.



وی در عین حال بروز هرگونه شکاف در روابط آمریکا و عربستان را بعید دانست و گفت هر دو کشور علاقه مند به ادامه روابط پیچیده امنیتی، اقتصادی ودیپلماتیک با یکدیگر هستند.



نکته جالب اینکه کشورهای مصر، ترکیه و فرانسه از اقدام سئوال برانگیز عربستان در انصراف از عضویت غیردائم در شورای امنیت حمایت کرده اند.