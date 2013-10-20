میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار روز شنبه این تیم برابر نفت تهران خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم بهتر بود که این بازی را در یک استادیوم بزرگتر برگزار می‌کردند که از چمن بهتری هم برخوردار باشد ولی به خاطر درخواست باشگاه نفت و تصمیم سازمان لیگ این بازی را در ورزشگاه تختی برگزار کردیم که از کیفیت پایینی هم برخوردار بود.

وی با اشاره به گلی که تیم نفت در دقایق پایانی به ثمر رساند، ادامه داد: به نظرم ما می‌توانستیم برنده این بازی باشیم و حتی تا آخرین لحظات هم سه امتیاز در مشت ما بود ولی یکی از نادرترین گل‌های لیگ ایران به ثمر رسید و این بازی را با تساوی به پایان بردیم. البته این بازی خانگی ما نبود و یک امتیاز از دیدار خارج از خانه را کسب کردیم.

سرپرست تیم استقلال در خصوص امتیازاتی که این تیم در فصل جاری از دست داده است، گفت: تا به امروز نتوانستیم با تیم کامل تمرین کنیم. یا بازیکنان مصدوم بودند و یا در اردوی تیم ملی حضور داشتند. در جام باشگاه‌های آسیا هم حاضر بودیم. همه می‌گفتند که از استقلال حمایت می‌کنند ولی در عمل اینگونه نشد. بهرحال خود بچه‌ها هم متوجه شدند که لیگ قهرمانان و بازی‌های گذشته را باید فراموش کنند.

ماجدی افزود: در دیدار مقابل نفت تهران سرمربی و دو مربی تیم ما محروم بودند. قاضی، جمشیدیان، حیدری و عمران‌زاده را هم نداشتیم. بازیکنان ملی‌پوش ما که تمرین نداشتند و نکونام فقط یک جلسه ریکاوری با ما انجام داده بود. واقعا کدام تیم در لیگ شرایط ما را داشته است؟ انشاءالله از این پس همه تیم جمع می‌شوند و شرایط بهتری خواهیم داشت.

وی در خصوص دیدار برابر فولاد خوزستان و نزدیک شدن استقلال به صدر جدول بیان کرد: بازی بسیار سخت و مهمی برابر فولاد داریم و امیدورام که مصدومان تیم به این دیدار برسند. برای رسیدن به صدر جدول دیگر نام‌ها بازی نمی‌کنند و نمی‌توان گفت چون استقلال هستیم باید صدرنشین شویم. باید خیلی مسایل دست به دست هم بدهند و امیدوارم در ادامه کار این شرایط برای استقلال فراهم بشود.

سرپرست تیم استقلال در خصوص جو سازی‌های اخیر و انتقاداتی که نسبت به جانبداری از یک تیم خاص صورت گرفته، خاطرنشان کرد: احساسم این است وقتی مسئولان یک باشگاه، لیدر، بازیکن، تماشاچی و بقیه همه کار می‌کنند و هر رفتاری دارند ولی هیچ کس جواب آنها را نمی‌دهد پس یک چیزهایی وجود دارد. مگر می‌شود یک فرد که مسئولیت فنی دارد درباره همه چیز حرف بزند و کسی هم به آن رسیدگی نکند؟

ماجدی همچنین عنوان کرد: امیر قلعه‌نویی را به خاطر اعتراض به داور محروم کردند در حالی که در گزارش داوری هم چیزی درباره وی نیامده بود. به بهانی فحاشی تماشاچیان از ما امتیاز کردند ولی کمیته انضباطی در خصوص فحاشی سایر تیم‌ها سکوت می‌کند. حرف ما این است که چرا در خصوص فحاشی سایر تیم‌ها رسیدگی نمی‌شود؟

وی ادامه داد: جالب اینجاست که همه زور خودمان را می‌زنیم که در آسیا سهمیه بیشتری داشته باشیم ولی وقتی یکی از همین تیم‌ها به عنوان منتخب غرب آسیا به جمع چهار تیم برتر راه یافته همه کار می‌کنند تا زودتر حذف شود! خدا را شکر این روزها از ارگان‌های مختلف به دنبال این هستند که مسایل پشت پرده فوتبال را حل کنند و امیدوارم با قدرت این کار را ادامه بدهند و به نتایج خوبی همه برسند.