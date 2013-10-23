غدیر تجلی امامت و ولایت و استمرار راه نبوت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی عصر چهارشنبه در آئین گرامیداشت عید غدیر اظهار داشت: خداوند با نازل کردن قرآن تمامی وظایف بندگانش را بر پیامبر اسلام (ص) نازل کرد و پیامبر (ص) با دعوت به یکتا پرستی مبارزه با شرک طاغوت و جهالت رسالت خود را انجام داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: خدا انبیا را از جنس بشر قرار داد تا درسی باشد برای همگان که اگر انسان بخواهد می تواند به درجات عالی برسد.

وی اضافه کرد: سئوالی که در اینجا مطرح است این است که مردم بعد از پیامبر (ص) چگونه و با استفاده از چه منابعی می توانند تکلیف خود را بدانند؟ و با وجود این که در قرآن کریم همه چیز هست، اما آیا همگان می توانند از قرآن استنباط کنند و روش زندگی را یاد بگیرند و یا باید مرجعی باشد تا بتوانند مردم را هدایت کند.

حجت الاسلام سروستانی افزود: مشیت الهی بر این قرار گرفت تا جایگاهی ایجاد شود که استمرار بخش راه نبوت باشد و آن جایگاه امامت و ولایت است و این منصب الهی منصبی است که این رسالت را بر عهده دارد و از جانب حق تعیین می شود و بر آخرین پیامبرش ابلاغ می شود.

جایگاه امامت از جانب خداوند گرفته شده است

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به نزول آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس در روز عید غدیر خم، تصریح کرد: لحن آیه لحن هم تعیین کننده و هم تا حدودی شدیداللحن است و از ظاهر آن چنین استنباط می شود که امر امامت از قبل هم بر پیامبر نازل شده بود اما ایشان به دلایلی آن را به تعویق می انداخته اند تا این که با نزول این آیه و وقوع غدیر آیه مبارک الیوم اکملت لکم دینکم نازل می شود.

وی با بیان این که امامت و ولایت امری الهی است که پیامبر (ص) در این روز ماموریت پیدا می کند تا این منصب الهی را به مردم معرفی کند، افزود: با اجرای امر الهی توسط پیامبر در حقیقت در این روز بزرگ دو نعمت ارزشمند یعنی نعمت امامت و ولایت و انتصاب اشرف مخلوقات بعد از نبی اسلام (ص) به عنوان سکاندار آن بر جهان اسلام به مسلمین ارزانی شد.

حجت الاسلام سروستانی تاکید کرد: جایگاه امامت از جانب خداوند گرفته شده و منصبی است که در آن هم امور دنیوی و هم اخروی باید مورد اهتمام قرار بگیرد و با مراجعه به سیره و مطالعه فرمایشات، خطبه ها و نامه های امام علی (ع) در نهج البلاغه این مفهوم را مشخص می کند که ایشان بعد از پیامبر اسلام (ص) اشرف مخلوقات عالم به شمار می روند.