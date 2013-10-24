تکواندو ایران با پیروزی بر کره به نیمه نهایی رسید/ جدال با اسپانیا برای فینال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو در این دوره از مسابقات با حضور هشت تیم برتر دنیا روز گذشته آغاز شد که تیم ملی کشورمان بعد از برتری مقابل آمریکا ، برای دومین دیدار مقابل ونزوئلا صف آرایی کرد و در پایان با نتیجه 28بر4 صاجب پیروزی شد. تیم ملی کشورمان عصر امروز امروز در سومین دیدار خود در مرحله گروهی باید با کره جنوبی پیکار کرد و با برتری 27بر7 صاحب پیروزی شد و به نیمه نهایی رسید. ملی پوشان کشورمان برای راهیابی به دیدار پایانی باید با اسپانیا مبارزه کند. دیگر بازی نیمه نهایی را روسیه و آمریکا برگزار می کنند.

تیم ملی کشورمان با ترکیب محمد کاظمی، ‌بهنام اسبقی،‌ علیرضا نصر آزادانی،‌ مسعود حجی زواره، فرزاد عبدالهی و کوروش رجلی به عنوان تکواندوکار،‌ مرتضی کریمی سرمربی و هادی افشار مربی تیم را به عنوان نمایندگان کشورمان در این دوره از مسابقات معرفی کرده است.

حذف کره جنوبی در این دوره از مسابقات که عنوان قهرمانی جهان را یدک می کشد بزرگترین حادثه این دوره از مسابقات بود.