به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: جلب رضایت اکثریت مردم و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان از مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های ما است.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور طی یک سال اخیر افزود: مدیریت شرایط جنگی، افزایش ورود مسافران، تأمین اقلام ضروری و آرد مورد نیاز نانوایی‌ها، نیازمند تصمیم‌گیری به‌موقع و اتخاذ تدابیر لازم بود تا دغدغه‌ای متوجه مردم نشود.

فرماندار رشت با بیان اینکه نان قوت غالب مردم است، تصریح کرد: آرد مورد نیاز تمام نانوایی‌های شهرستان از یک نوع و با یک کیفیت تأمین می‌شود و کیفیت پخت نان بر عهده نانوایان است.

میرغضنفری با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه نسبت به مسائل و پرهیز از بهانه‌گیری گفت: اختلاف سلیقه نباید مانع مطالبه‌گری شود، اما همه ما ذیل یک نظام، یک رهبر و یک پرچم فعالیت می‌کنیم.

وی خبرنگاران را از مشاوران خود دانست و بیان کرد: صداقت در گفتار و رفتار از ویژگی‌های دولت چهاردهم است و بنده نیز همواره تلاش کرده‌ام در همین مسیر حرکت کنم و پذیرای نقدهای منصفانه هستم.

فرماندار رشت با اشاره به هزینه‌کرد ۲۸ همت در دو بخش دولتی و خصوصی طی فعالیت دولت چهاردهم گفت: اجرای ۳۱۰ کیلومتر آسفالت با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، اجرای یک هزار و ۲۳۹ پروژه برق و همچنین نوسازی و تجهیز مراکز درمانی با اعتباری بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان از جمله اقدامات انجام‌شده است.

وی ادامه داد: در حوزه اشتغال‌زایی نیز تاکنون حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل بودجه دولتی و ۱۱ هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی برای ایجاد ۱۰ هزار شغل هزینه شده است.

میرغضنفری از افتتاح ۳۲۹ پروژه در حوزه‌های مختلف همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع بیش از ۸ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای ۳۵ پروژه عمرانی و ایجاد یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های هفته دولت در شهرستان رشت است.