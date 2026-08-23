حفر ۱۷ حلقه چاه برای تقویت منابع آب جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کارگری، ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اقدامات آبفای منطقه ۶ تهران برای افزایش پایداری شبکه اظهار کرد: در سال آبی گذشته و پنج ماه نخست امسال، ۱۷ حلقه چاه با ظرفیت ۱۳۵ لیتر بر ثانیه برای تأمین منابع جدید آب حفر شده است.

مدیرعامل آبفای منطقه ۶ تهران افزود: در همین بازه زمانی ۲۲ کیلومتر از شبکه توزیع آب جنوب تهران نیز اصلاح و بازسازی شده تا پایداری شبکه و کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان افزایش یابد.

وی ادامه داد: آبفای منطقه ۶ تهران مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۹ و ۲۰ شهر تهران و شهرستان ری را تحت پوشش خدمات‌رسانی خود دارد و حدود ۲ میلیون و ۷۷ هزار نفر و نزدیک به ۶۹۹ هزار خانوار از خدمات آب این منطقه استفاده می‌کنند.

کارگری همچنین از اجرای خط دوم انتقال آب در مسیر میوه و تره‌بار تا حسن‌آباد خبر داد و گفت: این خط حدود ۴۴ کیلومتر طول دارد و شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن‌آباد را پوشش می‌دهد.

مدیرعامل آبفای منطقه ۶ تهران تصریح کرد: خط دوم انتقال آب به عنوان یک خط پدافندی، نقش مهمی در افزایش پایداری تأمین آب در جنوب شهرستان ری خواهد داشت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف آب گفت: مصرف آب در جنوب تهران طی پنج ماه نخست امسال ۶ درصد کاهش یافته و سهم مشترکان خوش‌مصرف نیز از ۳۵ درصد در مدت مشابه سال گذشته به ۴۰ درصد رسیده است.

کارگری افزود: حدود ۱۱۲ هزار خانوار از تجهیزات کاهنده مصرف آب استفاده می‌کنند و هدف‌گذاری شده است تا پایان سال این رقم به ۳۰ درصد خانوارهای منطقه برسد.

وی درباره روند رسیدگی به حوادث شبکه آب اظهار کرد: متوسط زمان رسیدگی به حوادث شبکه در جنوب تهران به ۹۵ دقیقه رسیده و هدف‌گذاری آبفا کاهش این زمان به ۶۰ دقیقه است.

مدیرعامل آبفای منطقه ۶ تهران همچنین از صدور بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ اطلاعیه برای مشترکان در پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف محدودیت‌هایی اعمال شده است، اما رویکرد نخست آبفا، اصلاح الگوی مصرف از مسیر آموزش و اطلاع‌رسانی است.

کارگری در پایان از شهروندان خواست با استفاده از سامانه ۱۲۲ و ابزارهای اطلاع‌رسانی آبفا، میزان مصرف خود را به‌صورت مستمر رصد کرده و برای رعایت الگوی مصرف همکاری کنند.