به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاریقرآن پیش از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تشریح برنامههای استان برای هفته دولت، اظهار کرد: در این بازه زمانی مجموعهای از پروژههای متنوع در بخشهای گوناگون استان به بهرهبرداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها کلید خواهد خورد.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردها برای اتمام طرحهای رهاشده، افزود: تکمیل پروژههای نیمهتمام به عنوان یکی از اصلیترین اولویتهای عمرانی استان دنبال میشود و در کنار آن، موضوع مولدسازی داراییها با جدیت در حال پیگیری است تا با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، اجرای طرحهای دارای اولویت تسریع شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به نقش مؤثر مدیریتهای محلی در پیشبرد پروژههای عمرانی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از پروژههای هفته دولت در حوزه شهرداریها و دهیاریها متمرکز است و در این میان شهرداری اصفهان در کنار شهرداریهای شهرضا، نجفآباد و کاشان به عنوان مجموعههای پیشران، اقدامات گستردهای را ساماندهی کردهاند.
قاریقرآن از تعریف بیش از ۷۰۰ پروژه عمرانی توسط شهرداریهای پیشران استان و همچنین اجرای ۵۴۰ پروژه در حوزه دهیاریها خبر داد و افزود: این حجم از فعالیت نشاندهنده عزم جدی برای توسعه زیرساختهای محلی در سطح شهرستانها است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایتهای ویژه از پروژههای زیرساختی شهر اصفهان پرداخت و گفت: در ماههای اخیر و طی سال گذشته، رویکردهای حمایتی متعددی برای پشتیبانی از اجرای پروژههای کلان شهر اصفهان اتخاذ شده است. در همین راستا، برای تقویت پروژه مترو، چندین مصوبه در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده و برای تأمین و تقویت منابع مالی پروژه رینگ چهارم نیز تصمیمگیریهای لازم انجام شده است تا روند اجرای این طرحها با پشتوانه قویتری تداوم یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به اجرای طرحهای شاخص در حوزههای راه، راهآهن، کشاورزی و طرحهای آبی، بر اهمیت این پروژهها در توسعه پایدار استان تأکید کرد.
قاریقرآن در تبیین وضعیت درآمدهای شهرداریها نیز اظهار کرد: در بخش ارزش افزوده، سال جاری با رشدی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد همراه بوده است. وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تعیین تکلیف سهم شهرداریها از منابع ارزش افزوده، تصریح کرد که تلاش شده است درخواستهای مربوط به این بخش از دستگاههای اصلی و کارخانههای بزرگ که با مشکلاتی در تخصیص مواجه بودند، به نتیجه برسد تا شهرداریها بتوانند از این ظرفیت برای پیشبرد پروژههای عمرانی خود بهرهمند شوند.
معاون استاندار اصفهان ابراز کرد: تقویت منابع درآمدی شهرداریها، حمایت قاطع از پروژههای نیمهتمام و پیگیری طرحهای مولدسازی، سه رکن اصلی و محورهای مهم برای تداوم اجرای پروژههای عمرانی در سراسر استان اصفهان است که با همکاری مجموعه مدیریت شهری با جدیت ادامه خواهد یافت.
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