به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از امارات، دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و اتریش درحالی امشب جمعه با پیروزی یک بر صفر تیم ایران و صعود شاگردان دوستی‌مهر به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی نوجوانان همراه شد که حواشی نیمه دوم این بازی را در زیر می‌خوانید:

* مهدی مهدوی‌کیا که به همراه هوشنگ مقدس مدیر تیم نوجوانان در جایگاه حضور داشت، در نیمه دوم بارها مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت.

* مصدومیت‌های متوالی بازیکنان ایران با اعتراض تماشاگران، خبرنگاران و حتی برخی از اعضای کادرفنی تیم اتریش همراه شد. البته یکی دو مرتبه دوستی‌مهر و سایر اعضای کادرفنی از بازیکنان می‌خواستند بلافاصله از زمین بلند شوند.

* داور بولیویایی این مسابقه، در نیمه دوم چندین اشتباه محرز داشت که بازیکنان ایران خصوصا مظلوم بارها به او اعتراض کرد.

* موقعیت‌های بسیاری که بازیکنان ایران در نیمه دوم از دست دادند باعث ناراحتی شدید علی دوستی‌مهر شد. او بارها سر بازیکنان فریاد می‌کشید که قدر موقعیت‌های خود را بدانند.

* در اواخر بازی، مظلوم به دلیل مصدومیت روی زمین افتاد اما داور مسابقه و بازیکنان اتریش به این اتفاق واکنش نشان ندادند. مهدی حیدری و پزشک تیم ایران خود را به این بازیکن رساندند و در کنار خط طولی زمین و در حالی مظلوم داخل زمین بود، به مداوای این بازیکن پرداختند.

* در دقیقه 83 امیر مظلوم به دلیل مصدومیت جایش را به علی قلی‌زاده داد، تعویضی که با احازه داور چهارم انجام شد نه داور. لحظاتی بعد از ورود قلی‌زاده به زمین داور به سمت داور چهارم برگشت و اجازه تعویض را صادر کرد اما متوجه شد بازیکن ایران درون زمین است.

* پس از پیروزی تیم ایران، بازیکنان دخیره به درون زمین دویده و به شادی پرداختند. آنها سپس به سمت تماشاگران رفته و برایشان دست تکان دادند. تماشاگران هم به شدت بازیکنان را تشویق کردند.

* برخی از بازیکنان اتریش بعد از باخت به ایران روزی زمین افتاده و بسیار ناراحت بودند. با این حال از سوی تماشاگران مورد تشویق قرار گرفتند.

* در پایان این دیدار کمیل حق زاده و امیر محمد مظلوم تست دوپینگ دادند.

* اعضای تیم فوتبال نوجوانان ایران پس از پیروزی برابر اتریش و صعود به مرحله بعد در زمین حلقه اتحاد تشکیل دادند و با ذکر صلواتی از زمین خارج شدند.