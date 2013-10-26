برگزاری نمایشگاه عکس " خراسان شمالی در قاب عکاسان استان گلستان"

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حوزه هنری خراسان شمالی از برگزاری نمایشگاه عکس تحت عنوان استان خراسان شمالی در قاب عکاسان استان گلستان در عمارت مفخم بجنورد خبر داد.

میثم مرادی بیناباج با بیان اینکه اين نمايشگاه ماحصل اردوی سه روزه اي است كه با حضور 25 نفر از عکاسان استان گلستان و 10 نفر از عکاسان خراسان شمالی در مرداد ماه سال جاري برگزار شد گفت: این اردوی سه روزه عکاسی در مناطق اسفیدان، شوقان،عمارت‌ و آینه خانه مفخم توسط عکاسان حرفه ای، نیمه حرفه ای و آماتور انجام شد.

وی افزود: همچنین نمایشگاه عکسی از آثار منتخب اين اردو تحت عنوان "خراسان شمالی در قاب عکاسان استان گلستان" در عمارت مفخم به مدت یک هفته درحال برگزاری است که علاقمندان می توانند از ساعت 8 صبح الي 16 عصر در آینه خانه مفخم از این نمایشگاه بازدید کنند.

شناسایی دو تبعه غیر مجاز در شهرستان شیروان

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیروان گفت: طي بازرسي هاي مشترک اداره بازرسي کار و نيروي انتظامي شهرستان شيروان دو نفر از اتباع بيگانه کشور افغانستان که بدون داشتن پروانه کار در يكي از واحدهاي کارگري شهرستان مشغول به کار بودند شناسائي و اقدامات قانوني در خصوص کارفرماي متخلف انجام شد.

مهدی سعیدی افزود: به استناد ماده 181 قانون کار، به کارگیری تبعه خارجی بدون پروانه کار جرم محسوب می‌شود و در صورت مشاهده، کارفرما به ازای هر روز بکارگیری اتباع خارجی پنج برابر حداقل دستمزد، جریمه ‌شده و در صورت تكرار، اين جريمه به دو برابر افزایش خواهد یافت.

سعیدی تصریح کرد: کارت اقامت موقت به منزله پروانه کار نیست و کارفرمایان باید به دلیل مشکلات امنیتی و اجتماعی از بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار خودداری کنند.

کوچ عشاير مانه و سملقان به سمت استان گلستان آغاز شد

رئيس اداره امور عشاير مانه و سملقان با بيان اين مطلب گفت: هزار خانوار عشايري در اين شهرستان سکونت دارند که از اين تعداد 120 خانوار به سمت مراوه تپه در استان گلستان کوچ مي کنند.

ابوالقاسم ميرزايي افزود: 280 خانوار از عشاير اين شهرستان در بخش سملقان و 216 خانوار در بخش مانه سکونت دارند.

وي اظهار داشت: سالانه حدود 100 خانوار عشاير مهمان از استان هاي سمنان و گلستان به قشلاق هاي بخش مرکزي اين شهرستان کوچ مي کنند که در اطراف روستاي امند و اينچه عليا سکونت دارند.

ميرزايي در ادامه به مشکلات عمده عشاير شهرستان اشاره کرد و گفت: بر اثر بارش باران و تگرگ در سال جاري بيشتر ايلراه ها و مراتع مسير از بين رفته است.

وي افزود: ناوگان فرسوده حمل و نقل از ديگر مشکلات عشاير است که با اعطاي تسهيلات به افراد براي خريد تراکتور، اين مشکل برطرف خواهد شد.