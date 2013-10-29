به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز در تهران با اشاره به اینکه در سال های اخیر تولید محصولاتی مثل برنج، گندم و دانه‌های روغنی رو به کاهش بوده است، افزود: پارسال در مجموع دو میلیون تن گندم خرید تضمینی شد و دولت ناچار بود 9 میلیون تن گندم وارد کند.



وی گفت: تولید برنج داخلی هم 2 و 2 دهم میلیون تن است که با مصرف حدود 3 و 2 دهم میلیون تن در کشور باید یک میلیون تن واردات برنج داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تولید داخلی دانه های روغنی که پیش از این حدود 13 تا 14 درصد نیاز کشور بود، اکنون به کمتر از 7 درصد رسیده است که باید 93 درصد دیگر واردات داشته باشیم.

نعمت زاده اضافه کرد: در بخش حبوبات که قبلا صادرکننده بودیم، اکنون به واردکننده تبدیل شده ایم اما با وجود همه این مسائل انبارها پر است و مردم نگران نباشند.

وی در ادامه تاکید کرد: از دست سیستم بانکی پیر شدم ولی آنقدر پیگیری می‌کنیم تا در نهایت به نتیجه برسد، ضمن اینکه اصل کار تولید به بانکها بر می‌گردد و اگر این بخش درست نباشد اقتصاد، تورم و اشتغال نیز درست نخواهد شد، بنابراین باید بدانند نباید تنها به دکان خود بچسبند.

نعمت زاده ادامه داد: با توجه به برنامه‌هایی که برای رفع موانع تولید داشتیم، 50 مانع را تهیه و در نهایت حدود 30 مورد آن تصویب و ابلاغ شد و به دنبال آن هستیم که سایر موانع باقیمانده نیز به نحوی به تصویب برسد.

وی با تاکید بر اینکه این موانع به آمریکا ربطی ندارد و دست خودمان است، اظهارداشت: در این 2 ماه سعی کردیم در حد امکان مشکلاتی را که می‌توانیم حل کنیم به نوعی که برای دریافت پروانه بهره‌برداری 6 ماه زمان نیاز بود در حالی که در دوره قبلی وزارت من این موضوع یک هفته‌ای انجام می‌شد، بنابراین اعلام کردند همان مصوبه‌ای که در آن زمان برای دریافت پروانه بهره‌برداری تصویب کرده‌ بودیم را اجرا کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صنایع تبدیلی حدود 11 هزار واحد صنعتی با ظرفیت90 میلیون تن وجود دارد که در بیشتر زمینه‌ها کفایت می کند و در بخش هایی مانند محصولات باغی، دامی، مرغ و شیلات نیز هر جا حمایت لازم باشد حاضر به همکاری و حمایت هستیم.

وی با اعلام آمادگی همه جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از بخش کشاورزی افزود: این حمایت مشروط به این است که اگر از ما بخواهند و در این صورت ، ما یاری می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش گفت: در اوایل پیروزی انقلاب گفته می‌شد صنعت را باید کنار گذاشت و کشاورزی را محور توسعه قرار داد ولی ما معتقد بودیم این ممکن نیست، زیرا این دو بخش‌ مکمل یکدیگرند و نمی توان آنها را از هم جدا کرد.

وی افزود: بسیاری از موانع تولید ربطی به تحریم و آمریکا ندارد و خودمان موجب ایجاد آن شده‌ایم بنابراین ‌نباید مردم را اذیت کرد بلکه باید همه سازمان‌ها در رفع مشکلات ورود پیدا کنند البته نمی‌توان در دو ماه همه مشکلات را حل کرد.

نعمت زاده با انتقاد از نظام بانکی کشور گفت: قوانین دست و پاگیر در بانک ها زیاد است و در این بخش ، تولیدکنندگان همراهی نمی‌ شوند. وی افزود: بانک‌ها منابع و پول کافی برای ارائه تسهیلات ندارند اما با جلسات مشترکی که با آنها داشتیم به فکر ایجاد منابع جدید هستیم.

وی مسئله جدی تولید بخش کشاورزی را آب دانست و گفت: این واقعیتی است که 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود بنابراین هنر بخش کشاورزی این است که بتواند با منابع آبی موجود بازده تولید خود را افزایش دهد.