بازگشت تیم ملی فوتسال به ایران/ خسوس به اسپانیا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران پس از آنکه موفق شد در مسابقات جام جهانی کوچک برزیل به عنوان سوم برسد، ساعت 2:30 بامداد امروز سه‌شنبه به تهران بازگشت. همچنین خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی فوتسال ایران از برزیل عازم اسپانیا شد تا چند روز را در کشورش به سر ببرد و سپس به ایران بیاید.

تیم ملی ایران بعد از شکست مقابل روسیه در مرحله نیمه نهایی، موفق شد تیم پاراگوئه را در رده‌بندی شکست داده و به عنوان سوم برسد. با بازگشت تیم ملی، لیگ برتر فوتسال هم از روز پنجشنبه این هفته مجددا کارش را از سر می‌گیرد.