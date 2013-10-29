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۷ آبان ۱۳۹۲، ۹:۰۳

پس از کسب عنوان سومی گرندپریکس؛

بازگشت تیم ملی فوتسال به ایران/ خسوس به اسپانیا رفت

بازگشت تیم ملی فوتسال به ایران/ خسوس به اسپانیا رفت

تیم ملی فوتسال ایران پس از کسب عنوان سومی در مسابقات گرندپریکس برزیل بامداد امروز وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران پس از آنکه موفق شد در مسابقات جام جهانی کوچک برزیل به عنوان سوم برسد، ساعت 2:30 بامداد امروز سه‌شنبه به تهران بازگشت. همچنین خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی فوتسال ایران از برزیل عازم اسپانیا شد تا چند روز را در کشورش به سر ببرد و سپس به ایران بیاید.

تیم ملی ایران بعد از شکست مقابل روسیه در مرحله نیمه نهایی، موفق شد تیم پاراگوئه را در رده‌بندی شکست داده و به عنوان سوم برسد. با بازگشت تیم ملی، لیگ برتر فوتسال هم از روز پنجشنبه این هفته مجددا کارش را از سر می‌گیرد.

کد مطلب 2164642

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