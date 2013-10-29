به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب روز چهارم از سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان که در مالزی جریان دارد، امروز سه‌شنبه میثم متقیان در دسته 107+ کیلوگرم با رکورد 185 کیلوگرم مدال طلا را بر گردن آویخت و مدال نقره هم با 158 کیلوگرم به مهدی صیادی در دسته 107- کیلوگرم رسید.

این مسابقات به دلیل کم بودن شرکت کنندگان به صورت ادغامی (AH) برگزار شد، به صورتی که وزنه‌برداران اوزان 88 تا 107+ کیلوگرم با هم رقابت کردند و قهرمان بر اساس قوانین مشخص شد.

بر این اساس ابتدا مهدی صیادی که در یک وزن پایین‌تر نسبت به میثم متقیان قرار دارد با مهار وزنه 140 کیلوگرمی رکورد جوانان جهان را ارتقا داد. وی سپس با مهار وزنه 168 کیلوگرمی رکورد جوانان جهان را بهبود بخشید و به نام خود ثبت کرد، اما این پایان کار نبود و بار دیگر متقیان با مهار وزنه‌های 178 و 183 کیلوگرمی با بهبود رکورد جوانان جهان مدال طلای خود را قطعی کرد و در حرکت چهارم به مهار وزنه 185 کیلوگرمی رکورد جدید را در دسته سنگین‌وزن به نام خود به ثبت رساند.

مهدی صیادی هم با مهار وزنه‌های 151 و 156 کیلوگرمی در حرکات دوم و سوم مدال نقره‌اش را مسجل کرد. البته وی در ادامه به منظور رکوردشکنی وزنه 158 کیلوگرمی را انتخاب کرد و با مهار آن رکورد جدید را به نام خود ثبت کرد.

وزنه‌برداران ایران در روز نخست مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های پاراآسیایی صاحب 2 مدال طلا و یک مدال نقره شده بودند. بدین ترتیب تیم پنج نفره وزنه‌برداری کشورمان با کسب 3 مدال طلا و 2 مدال نقره به عنوان قهرمانی مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های پاراآسیایی جوانان دست یافت.