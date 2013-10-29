به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سومین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان آسیا، تیم والیبال نشسته ایران که پیش از این در دیدارهای گذشته مقابل قزاقستان، عراق و مالزی به برتری رسیده بود، صبح امروز سه شنبه در ششمین بازی برای دومین بار و در آخرین بازی مرحله مقدماتی به مصاف مالزی، میزبان مسابقات رفت و با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید و جواز حضور در مرحله نیمهنهایی را کسب کرد.
والیبالیستهای ایران در این دیدار با نتایج 25 بر یک، 25 بر 8 و 25 بر 10 حریف خود را برای بار دوم شکست دادند.
جدول برگزاری مسابقات والیبال نشسته به گونه ای طراحی شده که تیم ها دو بار با هم روبرو می شوند.
دیدار فینال نیز روز چهارشنبه برگزار میشود.
سومین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان از روز شنبه در کوالامپور مالزی آغاز شده و روز چهارشنبه به اتمام میرسد.
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