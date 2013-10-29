تهران میزبان 17 غول گازی جهان/ 3 محور مذاکرات کشورهای صادرکننده گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز با حضور یکصد میهمان خارجی در قالب 17 هیات شرکت کننده در این اجلاس، در تهران برگزار می‌شود.

در اجلاس تهران همچنین گزارش‌های مدیریتی برای بررسی از سوی وزیران کشورهای عضو و گزارش‌هایی در مورد بازار گاز ارائه خواهد شد. تعیین اعضای جدید هیات اجرایی و رئیس و نایب رئیس اجلاس وزارتی برای سال 2014 میلادی از دیگر دستورات جلسه این اجلاس است.



یک روز قبل از برگزاری نیز هیات اجرایی مجمع با حضور در تهران، پیش نویش دستور جلسه، مصوبه ها و بیانیه مطبوعاتی را نهایی خواهند کرد.



اعضای مجمع صادرکنندگان گاز 42 درصد از تولید گاز جهان، 70 درصد از ذخایر گازی جهان، 38 درصد از انتقال گاز با خط لوله و 85 درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی ) را در اختیار دارند.



13 کشور الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، امارات متحده عربی و عمان از اعضای این مجمع جهانی به شمار می روند و کشورهای هلند، قزاقستان، عراق و نروژ نیز اعضای ناظر مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند. بر اساس مصوبه اجلاس فوق العاده وزارتی مجمع صادرکنندگان گاز در مسکو، سومین اجلاس سران این مجمع در کشور جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.



مجمع کشورهای صادرکننده گاز(GECF) نخستین بار به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در سال 2001 میلادی و با حضور سه کشور بزرگ دارای ذخایر گاز طبیعی، ایران، قطر و روسیه شکل گرفت. در حال حاضر با توجه به نقش روزافزون گاز طبیعی در سبد انرژی جهان به عنوان سوختی پاک، ارزان و قابل دسترس، این مجمع می تواند نقش مهمی در تامین انرژی حال و آینده جهان ایفا کند.