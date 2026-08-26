به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از هفته دولت، با حضور عباس علیآبادی، وزیر نیرو و بهصورت ارتباط وبیناری با تهران و حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی، ۷ هزار و ۵۵۶ واحد مسکونی در قالب پروژههای نهضت ملی مسکن در خراسان شمالی به بهرهبرداری رسید.
از مجموع واحدهای افتتاحشده، ۳ هزار و ۹۶۹ واحد مسکونی شهری و ۳ هزار و ۵۸۷ واحد مسکونی روستایی است که برای اجرای این پروژهها در مجموع ۱۰ همت سرمایهگذاری شده است.
این مراسم در شهرک گلستان بجنورد برگزار شد و پنجمین افتتاح متمرکز وزارت راه و شهرسازی به شمار میرود که بهصورت همزمان، پروژههای حوزه مسکن شهری و روستایی و طرحهای مرتبط با قانون جوانی جمعیت را در سراسر کشور شامل میشود.
در این افتتاح متمرکز، در مجموع ۱۳۰ هزار واحد مسکونی شهری، روستایی و مرتبط با جوانی جمعیت در سراسر کشور به بهرهبرداری رسید.
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