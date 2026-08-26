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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰

۷۵۵۶ واحد نهضت ملی مسکن در خراسان شمالی به بهره‌برداری رسید

۷۵۵۶ واحد نهضت ملی مسکن در خراسان شمالی به بهره‌برداری رسید

بجنورد- همزمان با سومین روز هفته دولت و با حضور وزیر نیرو ۷۵۵۶ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در خراسان شمالی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از هفته دولت، با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و به‌صورت ارتباط وبیناری با تهران و حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، ۷ هزار و ۵۵۶ واحد مسکونی در قالب پروژه‌های نهضت ملی مسکن در خراسان شمالی به بهره‌برداری رسید.

از مجموع واحدهای افتتاح‌شده، ۳ هزار و ۹۶۹ واحد مسکونی شهری و ۳ هزار و ۵۸۷ واحد مسکونی روستایی است که برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع ۱۰ همت سرمایه‌گذاری شده است.

این مراسم در شهرک گلستان بجنورد برگزار شد و پنجمین افتتاح متمرکز وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود که به‌صورت همزمان، پروژه‌های حوزه مسکن شهری و روستایی و طرح‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت را در سراسر کشور شامل می‌شود.

در این افتتاح متمرکز، در مجموع ۱۳۰ هزار واحد مسکونی شهری، روستایی و مرتبط با جوانی جمعیت در سراسر کشور به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 6928788

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