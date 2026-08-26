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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

راه اندازی بخش جراحی مغز و اعصاب در سراب

راه اندازی بخش جراحی مغز و اعصاب در سراب

سراب- رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب از راه‌اندازی بخش جراحی مغز و اعصاب و انجام موفقیت‌آمیز نخستین عمل جراحی مغز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نادی روز چهارشنبه با اشاره به موفقیت پزشکان سرابی در اولین جراحی مغز در بیمارستان این شهرستان گفت:بیمار با علائم سکته مغزی به بیمارستان منتقل شده بود که بر اثر درگیری عروق بزرگ مغزی، فشار به مغز و بخش‌های حیاتی آن افزایش یافته و بیمار را به سمت مرگ مغزی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر سوق می‌داد.

وی ادامه داد: با توجه به وخامت اوضاع، تصمیم به انجام جراحی و برداشتن بخشی از جمجمه جهت کاهش فشار و جلوگیری از آسیب بیشتر به بافت مغز گرفته شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب با اشاره به وضعیت فعلی بیمار گفت: علائم حیاتی بیمار در حال حاضر پایدار است و روند هوشیاری وی نیز رو به بهبود نسبی است.

وی همچنین از مساعدت خیر حوزه سلامت حاج کرامت اسدی در تجهیز و خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز اتاق عمل جراحی مغز و اعصاب قدردانی کرد.

کد مطلب 6928714

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