راه اندازی بخش جراحی مغز و اعصاب در سراب

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نادی روز چهارشنبه با اشاره به موفقیت پزشکان سرابی در اولین جراحی مغز در بیمارستان این شهرستان گفت:بیمار با علائم سکته مغزی به بیمارستان منتقل شده بود که بر اثر درگیری عروق بزرگ مغزی، فشار به مغز و بخش‌های حیاتی آن افزایش یافته و بیمار را به سمت مرگ مغزی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر سوق می‌داد.

وی ادامه داد: با توجه به وخامت اوضاع، تصمیم به انجام جراحی و برداشتن بخشی از جمجمه جهت کاهش فشار و جلوگیری از آسیب بیشتر به بافت مغز گرفته شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب با اشاره به وضعیت فعلی بیمار گفت: علائم حیاتی بیمار در حال حاضر پایدار است و روند هوشیاری وی نیز رو به بهبود نسبی است.

وی همچنین از مساعدت خیر حوزه سلامت حاج کرامت اسدی در تجهیز و خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز اتاق عمل جراحی مغز و اعصاب قدردانی کرد.