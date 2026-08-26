تبریک بسیج اساتید دانشگاه آزاد به رئیس جدید بسیج اساتید کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی، ضمن تجلیل از مجاهدتها و تلاشهای ماندگار محمدرضا مردانی در دوره تصدی ریاست سازمان بسیج اساتید کشور، انتصاب شایسته میرسامان پیشوایی را به ریاست نهضت استادی بسیج تبریک گفت.
در بخشی از این پیام خطاب به استاد بسیجی، محمدرضا مردانی آمده است:
مساعی مخلصانه و رویکرد جهادی حضرتعالی در دوران راهبری نهضت استادی، همواره مایه مباهات، دلگرمی و پشتیبان ارزشمند اساتید بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بیتردید اقدامات تحولآفرین و راهبردی شما از جمله: توسعه اندیشکدههای تخصصی و حلالمسائلی، تحقق تدابیر و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، گفتمانسازی بیانیه گام دوم انقلاب، احیای کرسیهای آزاداندیشی و نقد و نظریهپردازی، انسجامبخشی به جبهه علمی–فرهنگی انقلاب و ارتقای ساختار سازمان بسیج اساتید، به عنوان یادگاری ماندگار در حافظه دانشگاه و جامعه نخبگانی کشور ثبت خواهد شد.
اعضای شورای مرکزی و کانونهای استادی بسیج دانشگاه آزاد اسلامی، مراتب قدردانی صمیمانه خود را از سالها خدمت صادقانه و انقلابی حضرتعالی اعلام داشته و از درگاه ایزد منان، دوام عزت، تندرستی و توفیقات روزافزونتان را در تمامی سنگرهای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئلت مینمایند.
همچنین در فراز دیگری از پیام خطاب به استاد بسیجی، میرسامان پیشوایی آمده است:
انتصاب شایسته حضرتعالی به ریاست سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، که گویای تعهد مکتبی، مراتب فضل علمی و تجارب درخشان مدیریتی و انقلابی شماست، تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
امید است در پرتو عنایات الهی و بهرهگیری از ظرفیت عظیم نخبگان و استادان متعهد، شاهد شکوفایی روزافزون نهضت استادی، تحقق دانشگاه اسلامی و تداوم مسیر اعتلا و پیشرفت کشور باشیم. توفیقات جنابعالی را در ایفای این رسالت خطیر تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.
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