به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستمی عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری مانور تخصصی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، اظهار کرد: این مانور با مشارکت دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برگزار شد و سازمان آتش‌نشانی شهرداری یاسوج نیز با ۲۵ نیروی عملیاتی در این رزمایش حضور فعال داشت.

وی افزود: در جریان این مانور، سناریوی وقوع تصادف برای یک دستگاه اتوبوس در ورودی تونل شبیه‌سازی شد و نیروهای آتش‌نشانی ضمن اجرای عملیات اطفای حریق، اقدامات لازم برای امدادرسانی، نجات و رهاسازی مصدومان فرضی را به اجرا گذاشتند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یاسوج ادامه داد: پس از انجام عملیات امداد و نجات و رهاسازی مصدومان فرضی، این افراد برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری مانورهای تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، تصریح کرد: چنین برنامه‌هایی فرصت مناسبی برای تمرین عملیات در شرایط اضطراری، سنجش سطح آمادگی نیروهای عملیاتی و تقویت هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان فراهم می‌کند.

رستمی با ارزیابی مثبت از روند اجرای این مانور، گفت: آمادگی، سرعت عمل و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در شرایط بحرانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات احتمالی، مدیریت حوادث و نجات جان افراد دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز حوادث و نیاز به خدمات آتش‌نشانی، با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.