برگزاری نخستین کنگره شهدای روحانی آذربایجان شرقی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل عباسی ولایی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه در آذربایجان شرقی 141 شهید روحانی داریم نزدیک سه سال است که مقدمات برگزاری این کنگره با هدف جمع آوری آثار، وصیت نامه ها، دل نوشته های شهدا و تشکیل پرونده برای روحانیون کلید خورده است.

وی افزود: برگزاری این کنگره با حضور روحانیون تبریز و 14 شهرستان با هدف بزرگداشت مقام روحانیت در تبریز برگزار می شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا آذربایجان شرقی گفت: زندگینامه شهدای روحانی در یک جلد کتاب 700 صفحه ای با نام مهمانان ملکوت به چاپ رسیده است.

ولایی ادامه داد: در این کتاب یادواره آیت الله قاضی طباطبایی، مدنی، حسین غفاری، محمد تقی قوی دل، محمد حسین فخر بناب و شیخ محمد خیابانی و دیگر شهدای شهرستان ها به چاپ رسیده است.

وی حضور روحانیون را در جنگ تحمیلی بسیار چشمگیر دانست و افزود: حضور روحانیون در طول تاریخ مثل حضور در هشت سال جنگ نحمیلی چشمگیر نبود و 40 هزار روحانی در جنگ حضور داشتند که از این تعداد چهار هزار و 500 نفر از آنها به شهادت رسیدند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا درصد آمار حضور روحانیت را در جنگ بیش از 10 درصد اعلام کرد و گفت: حضور روحانیون در جنگ با مقایسه با دیگر اقشار بیش از 10 درصد بود که نسبت به دیگر دوران تاریخ حضور روحانیون چشمگیر بود.

ولایی اضافه کرد: در استان 28 نفر آزاده و چهار هزار جانباز بالای 15 درصد روحانی داریم.

ولایی گفت: در این کنگره از روحانیان لیلابی، رضایی و وشمگیر که پدران شهید هستند تجلیل خواهد شد.

نخستین کنگره شهدای روحانی آذربایجان شرقی یازدهم آبان ماه در سالن اجتماعات مصلی امام خمینی تبریز برگزار می شود.