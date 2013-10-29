به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه‌های تجلیل از بزرگان فرهنگ و اندیشه کشور توسط موسسه خانه کتاب، ‌این بار آیت­‌الله سیداحمد حسینی اشكوری تکریم و تجلیل می‌شود. این مراسم، یازدهم آبان ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سرای اهل قلم به پاس یک عمر فعالیت فرهنگی آیت­‌الله سیداحمد حسینی اشكوری برگزار می­‌شود.

پیش از این موسسه خانه کتاب در سلسله مراسم­ تجلیل از بزرگان فرهنگ و اندیشه کشور، از استاد عبدالحسین حائری و علی شریعتمداری، حجت­‌الاسلام استاد مهدوی­ راد و سیدعلی موسوی گرمارودی تجلیل كرده است.

مراسم تجلیل از استاد حسینی اشكوری شنبه یازدهم آبان ماه ساعت پانزده تا هفده با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر و اهالی قلم و فرهنگ کشور برگزار خواهد شد.