به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامههای تجلیل از بزرگان فرهنگ و اندیشه کشور توسط موسسه خانه کتاب، این بار آیتالله سیداحمد حسینی اشكوری تکریم و تجلیل میشود. این مراسم، یازدهم آبان ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سرای اهل قلم به پاس یک عمر فعالیت فرهنگی آیتالله سیداحمد حسینی اشكوری برگزار میشود.
پیش از این موسسه خانه کتاب در سلسله مراسم تجلیل از بزرگان فرهنگ و اندیشه کشور، از استاد عبدالحسین حائری و علی شریعتمداری، حجتالاسلام استاد مهدوی راد و سیدعلی موسوی گرمارودی تجلیل كرده است.
مراسم تجلیل از استاد حسینی اشكوری شنبه یازدهم آبان ماه ساعت پانزده تا هفده با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر و اهالی قلم و فرهنگ کشور برگزار خواهد شد.
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