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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۴۴

بازی‎های پاراآسیایی جوانان مالزی/

والیبال نشسته ایران در آستانه قهرمانی قرار گرفت

والیبال نشسته ایران در آستانه قهرمانی قرار گرفت

تیم والیبال نشسته جوانان ایران در دیدار نیمه نهایی از سد مالزی گذشت و راهی دیدار پایانی سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه ملی پوشان جوان کشورمان در سه ست پیاپی با نتایج 25 بر 3، 25 بر 2 و 25 بر 7 مقابل میزبان مسابقات به برتری رسید. آخرین دیدار تیم والیبال نشسته صبح فردا با برنده دیدار عراق و قزاقستان برگزار خواهد شد.

بر پایه گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، تيم گلبال دختران هم مدال برنز مسابقات گلبال مسابقات را به دست آورد.  مسابقه رده‌بندى براى كسب مقام سوم اين بازی‌ها ساعتى قبل در ورزشگاه "سنتر بونجي" كوالالامپور مالزى برگزار شد كه طى آن تيم دختران ایران با نتيجه 12 بر 2 مقابل مالزى ميزبان مسابقه‌ها به پيروزى دست يافتند و بر سكوى سوم اين رقابتها قرار گرفتند.

براى تيم ايران فاطمه تيرگرى (6گل)، فاطمه قائدى (5گل) و سمانه موسى لو (1گل) به ثمر رساندند. مسابقه فينال گلبال دختران صبح چهارشنبه برگزار مي‌شود كه طى آن ژاپن و چين مقابل هم قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 2165072

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