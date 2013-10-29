  1. سیاست
  2. مجلس
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۲۴

مصوبه امروز کمیسیون شوراهای مجلس؛

وزارت کشور موظف به برگزاری فوری انتخابات میان‌دوره ای مجلس می شود

وزارت کشور موظف به برگزاری فوری انتخابات میان‌دوره ای مجلس می شود

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به طرح اصلاح ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس نظر امروز کمیسیون مقرر گردید تا چنانچه هر حوزه انتخابیه به هر دلیلی به طور کلی فاقد نماینده در مجلس گردیده و بیش از یک سال تا پایان دوره مجلس باقی باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای در آن حوزه برگزار کند.

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، طرح اصلاح ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداری ها در جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در برخی حوزه های انتخابیه مشاهده می کنیم که بنا به عوامل سیاسی یا طبیعی، آن حوزه نماینده خود را از دست داده و مردم با مشکلاتی مواجه می شوند که لازم است نسبت به رفع آن اقدام نمود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: بر اساس نظر کمیسیون مقرر گردید تا چنانچه هر حوزه انتخابیه به هر دلیلی به طور کلی فاقد نماینده در مجلس گردیده و بیش از یک سال تا پایان دوره مجلس باقی باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای در آن حوزه برگزار کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، بررسی اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداری ها را دیگر موضوع جلسه امروز کمیسیون متبوع خود عنوان کرده و گفت: وظایف و انتظارات مردم از شهرداری ها به نحوی است که لازم است تا شهرداری ها امکان دسترسی به تاسیسات و تجهیزات را داشته و مشکلی در این خصوص نداشته باشند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: در جلسه امروز کمیسیون مقرر گردید تا اراضی، املاک و ابنیه دستگاههای اجرایی که در راستای تامین احتیاجات شهری و تاسیسات عمومی از قبیل آب و برق، مورد نیاز شهرداری است، پس از تصویب شورای شهر و تایید استاندارد، در اختیار شهرداری قرار گیرد.

امیر خجسته افزود: این واگذاری می تواند به صورت بلاعوض یا با توافق طرفین به صورت تهاتر و یا حداکثر با قیمت کارشناس رسمی باشد.

کد مطلب 2165234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها