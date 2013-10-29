امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، طرح اصلاح ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداری ها در جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در برخی حوزه های انتخابیه مشاهده می کنیم که بنا به عوامل سیاسی یا طبیعی، آن حوزه نماینده خود را از دست داده و مردم با مشکلاتی مواجه می شوند که لازم است نسبت به رفع آن اقدام نمود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: بر اساس نظر کمیسیون مقرر گردید تا چنانچه هر حوزه انتخابیه به هر دلیلی به طور کلی فاقد نماینده در مجلس گردیده و بیش از یک سال تا پایان دوره مجلس باقی باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای در آن حوزه برگزار کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، بررسی اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداری ها را دیگر موضوع جلسه امروز کمیسیون متبوع خود عنوان کرده و گفت: وظایف و انتظارات مردم از شهرداری ها به نحوی است که لازم است تا شهرداری ها امکان دسترسی به تاسیسات و تجهیزات را داشته و مشکلی در این خصوص نداشته باشند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: در جلسه امروز کمیسیون مقرر گردید تا اراضی، املاک و ابنیه دستگاههای اجرایی که در راستای تامین احتیاجات شهری و تاسیسات عمومی از قبیل آب و برق، مورد نیاز شهرداری است، پس از تصویب شورای شهر و تایید استاندارد، در اختیار شهرداری قرار گیرد.

امیر خجسته افزود: این واگذاری می تواند به صورت بلاعوض یا با توافق طرفین به صورت تهاتر و یا حداکثر با قیمت کارشناس رسمی باشد.