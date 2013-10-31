کتاب قانون بزرگترین اثر پزشکی اسلامی است/ برگزاری همایش سبب انتقال افکار و میراث علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد صبح پنجشنبه در همایش بزرگداشت هزاره نگارش قانون بوعلی سینا در همدان اظهار کرد: هر چند در این جمع دانشمند، سخن گفتن از شخصیت و جایگاه بلند جناب ابوعلی سینا، بسی دشوار و سخت است؛ اما به حکم وظیفه میزبانی و با مدد از روح آن ابرمرد دانایی و فضیلت نکاتی چند که از خرمن دانش بزرگان برگرفتهام، تقدیم می کنم.
وی گفت: حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، مشهور به ابوعلی سینا، پر آوازه ترین ستاره سپهر دانش در گستره فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و یکی از نوابغ و نوادر جهانی در هزاره گذشته است که در دانشهای فلسفه و حکمت، ریاضی و منطق و تفسیر و حدیث و فقه و اصول و طبیعیات و عرفان و الهیات و پزشکی و سایر علوم رایج زمانهاش به درجه حجتالحق و خواجه حکیمان جهان رسید.
آزاد افزود: حجتالحق، شرفالملک، شیخالرئیس، بوعلیسینا، نابغهای بی نظیر است که با هوش و حافظه خدادادی خود فصلی نوین در اندیشه فلسفی و تعلیم و طبابت به روی بشریت گشود و کتب و رسالههای او مرجع دانشمندان و فضلای جهان اسلام و شرق و غرب جهان شد.
وی با بیان اینکه مایه تحسین و تمجید است که شیخ الرئیس در 37 سال بعد از آن چه خودش در رساله سرگذشت میفرماید که در همه دانشهای رایج زمانهاش تبحر یافته است؛ عنوان داشت: وی تا سن 58 سالگی که در همدان به لقاءالله پیوست با وجود طبابت و وزارت و تدریس و پژوهش و سفرهای طاقت فرسا، بیش از 240 کتاب، رساله و نامه از دانشهای دینی و فلسفی و عرفانی گرفته تا ریاضیات و طبیعیات و پزشکی و موسیقی از خود برجای گذاشته است.
استاندار همدان با بیان اینکه بسیاری از حکما، دانشمندان و نامآوران علم و دانش در طول هزاره گذشته و حتی زمانه حاضر، خود را مفتخر دانسته اند که بر آثار و تألیفات او در فلسفه و پزشکی و سایر علوم شرح نوشته و بردرستی آن صحه بگذارند، اظهار کرد: کتاب شفای جناب بوعلی سینا که دایرهالمعارف عظیمی از همه علوم رایج در نزد حکیمان قبل و هم عصر اوست، هنوز هم مرجع قابل قبولی برای حکیمان و دانشگرانی است که در تکاپوی پی بردن به رازهای سر به مهر آفرینش و مبدأ و معاد هستند.
"قانون" مجموعه ای بی نظیر در پزشکی است
آزاد با اشاره به کتاب ارجمند و مستطاب قانون در طب، که این مجلس شکوهمند در پاسداشت این نگارش عظیم القدر سامان یافته است، گفت: این کتاب مجموعه ای بی نظیر در پزشکی است با یک میلیون واژه؛ که شیخ الرئیس، به طرز شگفت آوری تمام دانشهای پزشکی اعصار پیش از خود و نیز نظرات و تجارب عملی خویش را در قالب جملات و واژه هایی آمیخته با حکمت برای بشریت به میراث گذاشته است.
وی گفت: شیخ در 17 سالگی با معالجه نوح بن منصور سامانی که پزشکان دیگر از معالجهاش درمانده بودند، محبوب دربار شد و با استفاده از کتابخانه سلطنتی سامانیان و دست یافتن بر کتبی که شبانه روز و بی وقفه آنها را مطالعه می کرد، بر قوت دانش خود در علوم مختلف و به ویژه پزشکی افزود. با معالجه شهریار، خواهرزاده شمسالمعالی قابوس بن و شمگیر که مبتلا به مالیخولیای عشقی شده بود، پزشک مشاور دربار شاه آل زیار شد و در گرگان نگارش کتاب قانون را آنگونه که خودش در مقدمه کتاب نوشته؛ بنا به خواهش دوستی شروع و آن را در پنج جلد بزرگ در همدان کامل و منتشر کرد.
آزاد افزود: کتاب قانون که بزرگترین اثر پزشکی اسلامی است و چندین بار بر آن به زبان عربی شرح نوشته اند، در اصل به زبان عربی نوشته شده و به مناسبت هزاره تولد بوعلی سینا در اوایل انقلاب، به وسیله زنده یاد، استاد عبدالرحمن شرفکندی مشهور به هژار از عربی به فارسی ترجمه شده است.
استاندار همدان گفت: البته از سی سال بعد از در گذشت بوعلی تاکنون، صدها تفسیر و شرح و خلاصه بر کتاب قانون نوشته شده که نخستین تفسیر را جناب ابوعبید جوزجانی شاگرد و مرید ایشان در قرن پنجم قمری نوشته شده است، یکصد سال بعد از رحلت جناب بوعلیسینا، قانون آوازهای خارج از دنیای اسلام پیدا کرد و به وسیله "جرالد" از اهالی کرمونای ایتالیا به زبان لاتین ترجمه شد.
وی گفت: قانون بعد از ترجمه به لاتین، به زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و عبری ترجمه شد و بیش از 500 سال به عنوان کتاب مرجع پزشکی در دانشگاههای اروپا مطالعه و تدریس می شد، ترجمه لاتین این کتاب بعد از اختراع چاپ در نیمه اول قرن پانزدهم، 36 بار چاپ شده است.
استاندار همدان همچنین بیان داشت: ذکر این موارد کوتاه در یادآوری عظمت و بزرگی کتاب قانون، مشتی نمونه خروار از فضیلت و شکوه ماندگار تعلیمات پزشکی این حکیم هزارههاست، در تمام مراجع و مراکز علمی جهان و در پیشگاه دانشمندان، استادان و دانشجویان، ابن سینا نامی است مشهور و معروف در فلسفه و پزشکی است که تصاویر خیالیاش زینت بخش دانشگاه های پزشکی و فلسفی شرق و غرب جهان است.
آزاد گفت: همچنانکه در دوره معاصر و در 60 سال پیش، هزارمین سال ولادت شیخ الرئیس به تقویم قمری را در دهها کشور جهان و از جمله در ایران جشن گرفتند و آرامگاهی با شکوه و با معماری ستایش برانگیز و در خور عظمت ایشان بنا نمودند، در سالهای 1359 شمسی به مناسبت هزاره تولد او به شمسی و نیز در سالهای 83 و 86 و 88 همایشهای بینالمللی، هزاره وفات و جشنواره حکمت سینوی با اهدای جوایز بین المللی در همدان برگزار شده است.
برگزاری همایش سبب انتقال افکار و میراث علمی است
استاندار همدان عنوان کرد: با برپایی این مراسم و آیین علمی و دانشگاهی معرفی و شناساندن آثار، افکار و میراث علمی او به نسل حاضر و به ویژه جوانان گامهای ارزندهای برداشته شده که سعی برگزار کنندگان این مجالس و محافل علمی مشکور و مأجور درگاه الهی باد.
وی در پایان سخنانش افزود: اینک در آبان ماه 1392 هجری خورشیدی؛ در شهر باستانی همدان به عنوان میعادگاه اهل دانش و معرفت و آرامگاه جاودان حکیم بوعلی سینا؛ مفتخریم که میزبان فرهیختگان و دانشمندان ابن سینا پژوه و پزشکان مکتب سینوی دانشجویان و علاقه مندان به تاریخ فرهنگ و تمدن ایران اسلامی هستیم.
