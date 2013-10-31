۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹

آزاد:

کتاب قانون بزرگترین اثر پزشکی اسلامی است/ برگزاری همایش سبب انتقال افکار و میراث علمی است

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گفت: کتاب قانون که بزرگترین اثر پزشکی اسلامی است که در اصل به زبان عربی نوشته شده و به مناسبت هزاره تولد بوعلی ­سینا در اوایل انقلاب، به وسیله زنده یاد، استاد عبدالرحمن شرفکندی مشهور به هژار از عربی به فارسی ترجمه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد صبح پنجشنبه در همایش بزرگداشت هزاره نگارش قانون بوعلی سینا در همدان اظهار کرد: هر چند در این جمع دانشمند، سخن گفتن از شخصیت و جایگاه بلند جناب ابوعلی­ سینا، بسی دشوار و سخت است؛ اما به حکم وظیفه میزبانی و با مدد از روح آن ابرمرد دانایی و فضیلت نکاتی چند که از خرمن دانش بزرگان برگرفته­ام، تقدیم می کنم.

وی گفت: حسین­ بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، مشهور به ابوعلی ­سینا، پر آوازه­ ترین ستاره سپهر دانش در گستره فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و یکی از نوابغ و نوادر جهانی در هزاره گذشته است که در دانش­های فلسفه و حکمت، ریاضی و منطق و تفسیر و حدیث و فقه و اصول و طبیعیات و عرفان و الهیات و پزشکی و سایر علوم رایج زمانه­اش به درجه حجت­الحق و خواجه حکیمان جهان رسید.

آزاد افزود: حجت­الحق، شرف­الملک، شیخ­الرئیس، بوعلی­سینا، نابغه­ای بی نظیر است که با هوش و حافظه خدادادی خود فصلی نوین در اندیشه فلسفی و تعلیم و طبابت به روی بشریت گشود و کتب و رساله­های او مرجع دانشمندان و فضلای جهان اسلام و شرق و غرب جهان شد.

وی با بیان اینکه  مایه تحسین و تمجید است که شیخ ­الرئیس در 37 سال بعد از آن چه خودش در رساله سرگذشت می­فرماید که در همه دانش­های رایج زمانه­اش تبحر یافته است؛ عنوان داشت: وی تا سن 58 سالگی که در همدان به لقاءالله پیوست با وجود طبابت و وزارت و تدریس و پژوهش و سفرهای طاقت ­فرسا، بیش از 240 کتاب، رساله و نامه از دانش­های دینی و فلسفی و عرفانی گرفته تا ریاضیات و طبیعیات و پزشکی و موسیقی از خود برجای گذاشته است.

استاندار همدان با بیان اینکه بسیاری از حکما، دانشمندان و نام­آوران علم و دانش در طول هزاره گذشته و حتی زمانه حاضر، خود را مفتخر دانسته ­اند که بر آثار و تألیفات او در فلسفه و پزشکی و سایر علوم شرح نوشته و بردرستی آن صحه بگذارند، اظهار کرد: کتاب شفای جناب بوعلی­ سینا که دایره­المعارف عظیمی از همه علوم رایج در نزد حکیمان قبل و هم عصر اوست، هنوز هم مرجع قابل قبولی برای حکیمان و دانشگرانی است که در تکاپوی پی بردن به رازهای سر به مهر آفرینش و مبدأ و معاد هستند.

"قانون" مجموعه ای بی نظیر در پزشکی است

آزاد با اشاره به کتاب ارجمند و مستطاب قانون در طب، که این مجلس شکوهمند در پاسداشت این نگارش عظیم ­القدر سامان یافته است، گفت: این کتاب مجموعه ­ای بی نظیر در پزشکی است با یک میلیون واژه؛ که شیخ­ الرئیس، به طرز شگفت آوری تمام دانش­های پزشکی اعصار پیش از خود و نیز نظرات و تجارب عملی خویش را در قالب جملات و واژه ­هایی آمیخته با حکمت برای بشریت به میراث گذاشته است.

وی گفت: شیخ در 17 سالگی با معالجه نوح بن منصور سامانی که پزشکان دیگر از معالجه­اش درمانده بودند، محبوب دربار شد و با استفاده از کتابخانه سلطنتی سامانیان و دست یافتن بر کتبی که شبانه روز و بی وقفه آن­ها را مطالعه می ­کرد، بر قوت دانش خود در علوم مختلف و به ویژه پزشکی افزود. با معالجه شهریار، خواهرزاده شمس­المعالی قابوس بن و شمگیر که مبتلا به مالیخولیای عشقی شده بود، پزشک مشاور دربار شاه آل زیار شد و در گرگان نگارش کتاب قانون را آن­گونه که خودش در مقدمه کتاب نوشته؛ بنا به خواهش دوستی شروع و آن را در پنج جلد بزرگ در همدان کامل و منتشر کرد.

آزاد افزود: کتاب قانون که بزرگترین اثر پزشکی اسلامی است و چندین بار بر آن به زبان عربی شرح نوشته اند، در اصل به زبان عربی نوشته شده و به مناسبت هزاره تولد بوعلی­ سینا در اوایل انقلاب، به وسیله زنده یاد، استاد عبدالرحمن شرفکندی مشهور به هژار از عربی به فارسی ترجمه شده است.

استاندار همدان گفت: البته از سی سال بعد از در گذشت بوعلی تاکنون، صدها تفسیر و شرح و خلاصه بر کتاب قانون نوشته شده که نخستین تفسیر را جناب ابوعبید جوزجانی شاگرد و مرید ایشان در قرن پنجم قمری نوشته شده است، یکصد سال بعد از رحلت جناب بوعلی­سینا، قانون آوازه­ای خارج از دنیای اسلام پیدا کرد و به وسیله "جرالد"  از اهالی کرمونای ایتالیا به زبان لاتین ترجمه شد.

وی گفت: قانون بعد از ترجمه به لاتین، به زبان­های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و عبری ترجمه شد و بیش از 500 سال به عنوان کتاب مرجع پزشکی در دانشگاه­های اروپا مطالعه و تدریس می ­شد، ترجمه لاتین این کتاب بعد از اختراع چاپ در نیمه اول قرن پانزدهم، 36 بار چاپ شده است.

استاندار همدان همچنین بیان داشت: ذکر این موارد کوتاه در یادآوری عظمت و بزرگی کتاب قانون، مشتی نمونه خروار از فضیلت و شکوه ماندگار تعلیمات پزشکی این حکیم هزاره­هاست، در تمام مراجع و مراکز علمی جهان و در پیشگاه دانشمندان، استادان و دانشجویان، ابن­ سینا نامی است مشهور و معروف در فلسفه و پزشکی است که تصاویر خیالی­اش زینت بخش دانشگاه ­های پزشکی و فلسفی شرق و غرب جهان است.

آزاد گفت: همچنانکه در دوره معاصر و در 60 سال پیش، هزارمین سال ولادت شیخ ­الرئیس به تقویم قمری را در ده­ها کشور جهان و از جمله در ایران جشن گرفتند و آرامگاهی با شکوه و با معماری ستایش برانگیز و در خور عظمت ایشان بنا نمودند، در سال­های 1359 شمسی به مناسبت هزاره تولد او به شمسی و نیز در سال­های 83 و 86 و 88 همایش­های بین­المللی، هزاره وفات و جشنواره حکمت سینوی با اهدای جوایز بین المللی در همدان برگزار شده است.

برگزاری همایش سبب انتقال افکار و میراث علمی است

استاندار همدان عنوان کرد: با برپایی این مراسم و آیین علمی و دانشگاهی معرفی و شناساندن آثار، افکار و میراث علمی او به نسل حاضر و به ویژه جوانان گام­های ارزنده­ای برداشته شده که سعی برگزار کنندگان این مجالس و محافل علمی مشکور و مأجور درگاه الهی باد.

وی در پایان سخنانش افزود: اینک در آبان ماه 1392 هجری خورشیدی؛ در شهر باستانی همدان به عنوان میعادگاه اهل دانش و معرفت و آرامگاه جاودان حکیم بوعلی ­سینا؛ مفتخریم که میزبان فرهیختگان و دانشمندان ابن ­سینا پژوه و پزشکان مکتب سینوی دانشجویان و علاقه­ مندان به تاریخ فرهنگ و تمدن ایران اسلامی هستیم.

