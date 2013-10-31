دریافت بازوبند پهلوانی از دست رهبر معظم انقلاب از بهترین خاطراتم است

آرش مردانی از پهلوانان لرستانی است که طی سالهای 88، 89 و 90 برای سه سال متوالی است موفق به دریافت بازوبند پهلوانی ایران شد تا به این ترتیب یکی از پهلوانان دائمی ایران نام بگیرد.

بازوبند پهلوانی کشور هر ساله به یک نفر اهدا می‌شود و هر فردی که سه سال پیاپی این بازوبند را دریافت کند به عنوان پهلوان دائمی نام خواهد گرفت.

در این میان آرش مردانی تنها کسی است که تاکنون افتخار داشته بازوبند پهلوانی خود را از دستان متبرک رهبر فرزانه انقلاب دریافت کند که خودش این اتفاق را از بهترین خاطرات زندگی خود می داند.

وی معتقد است که پهلوانان باید امیر مومنان(ع) را الگوی زندگی خود قرار دهند و می گوید: من هم تلاش می کنم که به لحاظ اخلاقی تا می توانم خود را به خصایص حضرت علی(ع) نزدیک کنم.

آرش مردانی مشارکت در امور خیر، از خودگذشتگی و مردمداری و گرفتن دست ضعیفان را از ویژگیهای یک پهلوان می داند و ادامه می دهد: تمام ایرانی ها به اعتقاد من پهلوان هستند چرا که هر اتفاقی که برای مردم مختلف دنیا و مظلومان جای جای جهان می افتد در کمک به آنها پیشقدم هستند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود به سطح برگزاری مسابقات جهانی کشتی پهلوان اشاره کرد و بیان داشت: مسابقات امسال در سطح بسیار بالایی به لحاظ کمی و کیفی در حال برگزاری است و کشتی گیران صاحب نامی در این مسابقات حضور دارند.

مردانی با بیان اینکه برخی از قهرمانان جهان و المپیک نیز در این مسابقات حضور دارند، افزود: امیدواریم که بازهم شاهد برگزاری چنین مسابقاتی در استان لرستان باشیم.

وی با بیان اینکه برگزاری این مسابقات موجب می شود که جوانان بیشتر به ورزش علاقمند شوند، ادامه داد: ورزشکاران لرستانی هیچ چیزی از قهرمانان جهان و المپیک کم ندارند، تنها نیازمند پشتوانه دولتی و مردمی برای حضور در میادین مختلف هستند.

آرش مردانی در پایان سخنان خود از خانواده ورزشی اش به عنوان بهترین حامی خود یاد و ابراز امیدواری کرد که امین و اشکان مردانی در این دوره از مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی برای ایران و لرستان افتخارآفرینی کنند.

بنابر این گزارش مدال طلای جهانی سال 89، دارنده یک طلا و یک نقره آسیایی، دارنده دو بازوبند پهلوانی از دست رئیس جمهور، مقام اول نوجوانان ایران در رشته کشتی آزاد، مقام دوم نوجوانان آسیا، نفر اول جوانان ایران، نفر دوم مسابقات جوانان ایران، نفر دوم مسابقات جام بین المللی ناطق نوری در مازندران، پهلوان 90 کیلو بزرگسالان ایران، پهلوان 90 کیلو جوانان ایران، نفر اول کشتی بسیج کشور، نفر دوم انتخابی تیم ملی بزرگسالان، نفر اول انتخابی تیم ملی سنگین وزن کشتی پهلوانی، کسب پهلوانی آسیا، نفر دوم مسابقات جام بین‌المللی دانکلوف بلغارستان، نایب پهلوانی ایران، پهلوان ایران در سال 88، پهلوان ایران برای بار دوم در سال 89 و پهلوان جهان، اولین جهان پهلوان ایران در سطح جهان و... تنها تعدادی از عناوین پهلوان آرش مردانی است.