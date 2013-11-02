ایجاد شبکه ملی نخبگان مهارتی پیشنهاد شد/ شناسایی هزار متخصص مهارت

به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند در دومین روز برگزاری چهاردهمین مسابقات ملی مهارت از پیشنهاد راه‌اندازی شبکه ملی نخبگان مهارتی به معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور خبر داد و گفت: برای اولین بار را‌ه‌اندازی شبکه ملی مهارتی در کشور را به معاونت علم و فناوری رئیس‌ جمهور پیشنهاد داده‌ایم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه افزود: همچنین برای اولین بار هزار نخبه مهارتی را شناسایی کرده‌ایم و یک پایگاه اطلاعاتی در این زمینه راه‌اندازی شد. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه از تقدیر نفرات برتر مسابقات جهانی مهارت لایپزیک آلمان - 2013 با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 15 آبان ماه سال جاری خبر داد.

پرند با بیان اینکه در مسابقات جهانی مهارت لایپزیک آلمان - 2013 ایران در میان 52 شرکت‌ کننده رتبه چهارم را کسب کرد تصریح کرد: ایران به همراه تیم کره تنها کشورهایی بودند که تمام اعضای شرکت‌ کننده‌ شان مدال دریافت کردند.

وی در خصوص حمایت‌ها و مشکلاتی که نخبگان مهارتی دارند افزود: راه‌اندازی شبکه ملی نخبگان مهارتی تمام مشکلات نخبگان را حل می‌کند اگرچه نخبگان خود توانایی کارآفرینی را دارند. بحث ادامه تحصیل و مشکلات سربازی نخبگان مهارتی مربوط به بنیاد ملی نخبگان است که باید آنان قوانینی را مصوب کنند.

رئیس سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور اظهار داشت: برگزاری مسابقات مهارت در میان کشورهای جهان اسلام را پیشنهاد داده‌ایم و حتی آماده هستیم این مسابقات در ایران برگزار شود. مسابقات ملی مهارت سال 2017 نیز در کشور امارات متحده عربی برگزار می‌شود.