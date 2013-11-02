۱۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۲۹

ایجاد شبکه ملی نخبگان مهارتی پیشنهاد شد/ شناسایی هزار متخصص مهارت

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از پیشنهاد راه اندازی شبکه ملی نخبگان به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خبر داد و گفت: برای اولین بار هزار نخبه مهارتی را شناسایی کرده‌ایم و یک پایگاه اطلاعاتی در این زمینه راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند در دومین روز برگزاری چهاردهمین مسابقات ملی مهارت از پیشنهاد راه‌اندازی شبکه ملی نخبگان مهارتی به معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور خبر داد و گفت: برای اولین بار را‌ه‌اندازی شبکه ملی مهارتی در کشور را به معاونت علم و فناوری رئیس‌ جمهور پیشنهاد داده‌ایم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه افزود: همچنین برای اولین بار هزار نخبه مهارتی را شناسایی کرده‌ایم و یک پایگاه اطلاعاتی در این زمینه راه‌اندازی شد. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه از تقدیر نفرات برتر مسابقات جهانی مهارت لایپزیک آلمان - 2013 با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ  15 آبان ماه سال جاری خبر داد.

پرند با بیان اینکه در مسابقات جهانی مهارت لایپزیک آلمان - 2013 ایران در میان 52 شرکت‌ کننده رتبه چهارم را کسب کرد تصریح کرد: ایران به همراه تیم کره تنها کشورهایی بودند که تمام اعضای شرکت‌ کننده‌ شان مدال دریافت کردند.

وی در خصوص حمایت‌ها و مشکلاتی که نخبگان مهارتی دارند افزود: راه‌اندازی شبکه ملی نخبگان مهارتی تمام مشکلات نخبگان را حل می‌کند اگرچه نخبگان خود توانایی کارآفرینی را دارند. بحث ادامه تحصیل و مشکلات سربازی نخبگان مهارتی مربوط به بنیاد ملی نخبگان است که باید آنان قوانینی را مصوب کنند.

رئیس سازمان آموزش فنی  حرفه ای کشور اظهار داشت: برگزاری مسابقات مهارت در میان کشورهای جهان اسلام را پیشنهاد داده‌ایم و حتی آماده هستیم این مسابقات در ایران برگزار شود. مسابقات ملی مهارت سال 2017 نیز در کشور امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

