انگیزه حادثه تیراندازی در بندرعباس انتقام جویی و شخصی بود

سردار رضا محمدی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تیراندازی روز گذشته در بلوار دانشگاه آزاد بندرعباس و کشته شدن یک نفر، عنوان کرد: ساعت هشت صبح شنبه 11 آبان ماه یک نفر زن و مرد از خانه بیرون می آیند و پس از انجام کارهای خود، حوالی ظهر یک دستگاه خودروی پراید در بلوار دانشگاه راه خودوری آنها را مسدود می کند.

وی ادامه داد: سپس از این خودرو به سمت این زن و مرد تیراندازی می شود که بر اثر تیراندازی مرد جان خود را از دست می دهد اما زن زخمی شده و در بیمارستان بستری است.

فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: طبق تحقیقات اطلاعاتی و امنیتی اولیه از سوی پلیس، انگیزه این کار انتقام جویی و شخصی بود و موضوع همچنان در حال پیگیری و بررسی است.

به گزارش مهر، بر اساس اطلاعات به دست آمده از شاهدان عینی روز گذاشته صدای شلیک گلوله در بلوار دانشگاه آزاد در بندرعباس توجه عابران را جلب کرد و در پی شلیک این گلوله سرنشین یک پراید شخصی کشته شد.