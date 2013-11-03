به گزارش خبرگزاری مهر، سعيد سرابي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي با بیان تسلیت درگذشت اين عالم و استاد فقيد گفت: آيت‌الله سيد محمدتقي مقدم از روحانيون فعال مشهد در عرصه هاي مختلف مذهبي، فرهنگي و اجتماعي در سال 1302 هجري شمسي در سبزوار به دنيا آمد و تحصيلات خود را در حوزه هاي علميه نجف اشرف و مشهد مقدس به پاپان رسانيد و از محضر آيات عظام حكيم خوئي، فقيه سبزواري، ميرزا احمد مدرس، قزويني و حسيني ميلاني بهره گرفت.

وي ادامه داد: ايشان از ياران و همرزمان شهيد نواب صفوي و جمعيت فدائيان اسلام و از بانيان انجمن انصار فاطمي، حزب حق، مدرسه علميه محمديه(ص)، مسجد احمديه و بنياد خيريه مقدم بود.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهار داشت: وي در مراحل شكل گيري انقلاب اسلامي در داخل و خارج از كشور به ويژه در كويته پاكستان و لبنان و شام تلاش و مجاهدت نمود و چندين نوبت در زمان رژيم پهلوي بازداشت شد.

وي افزود: از اين استاد فقيد حدود 80 جلد كتاب چاپ گرديد كه بعضا به زبان هاي عربي ترجمه شد، ايشان در چندين نوبت عنوان ناشر و مولف نمونه را كسب كرد كتابهاي كيفر كردار 10 جلد، راهنماي بهشت 5 جلد، ختوم و اذكار 2 جلد و معراج المومن از جمله تاليفات وي مي باشد.

شايان ذكر است پيكر مطهر اين محقق و مولف برجسته علوم اسلامي ساعت 9 صبح دوشنبه13 آبان ماه از محل مسجد ملاحيدر به طرف حرم مطهر رضوي تشييع مي شود.

مجالس ترحيم وی نيز روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 14 و 15 آبان ماه در حسينيه تهرانيها خيابان آخوند خراساني برگزار مي شود.