به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدویکیا کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن تیمهای هامبورگ و اینتراخت فرانکفورت آلمان چندی پیش به عنوان تنها سفیر فوتبال پایه AFC در بخش مردان انتخاب شد تا از تجربیاتش برای پیشرفت فوتبال پایه آسیا استفاده کند که سمتی مهم در کنفدراسیون فوتبال قاره کهن محسوب میشود.
مهدویکیا در آخرین اظهار نظرش در خصوص اینکه پس از قبول این سمت، دوست دارد پستهای بالاتری را هم در AFC بدست آورد؟، گفت: کسی که بیش از 20 سال از عمرش را در مستطیل سبز سپری کرده، سخت است از فوتبال دور شود. من هم دوست داشتم به فوتبال نزدیک باشم، به همین دلیل و همچنین برای کسب تجریه بیشتر، به همراه تیم نوجوانان در جام جهانی امارات شرکت کردم.
وی که میهمان برنامه میدان شبکه ورزش بود، اضافه کرد: سفیر فوتبال پایه، پست بسیار مهم و خوبی در AFC است اما قصد داریم با فیفا هم رایزنیهایی انجام دهیم تا شاید به کمیته جوانان فدراسیون جهانی فوتبال که یک نماینده کرهای از آسیا در آن حضور دارد، بروم.
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد: البته پیش از این علی دایی در این کمیته و کمیته فنی فیفا حضور داشت ولی به دلیل مشغلههای کاری دارد، در جلسات آن شرکت نکرد. در این وضعیت شاید جایگزین آقای دایی در آن کمیته شوم که شرایط خوبی هم برای رسیدن به آن سمت دارم.
مهدویکیا همچنین گفت: قدرت و توانایی فوتبال ایران از نظر فنی در قاره آسیا قابل کتمان نیست اما در بحثهای مدیریتی آسیا مشکلاتی داریم. قطعا اگر شرایطی پیش بیاید، دوست دارم و علاقمندم کرسی مناسبی را در AFC بدست آورم.
به گزارش خبرنگار مهر، سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در آخرین ماه سال 1386 طی درخواستی رسمی از علی دایی خواسته بود تا برنامههای خود را برای نایب رئیسی کمیته جوانان فیفا اعلام و جهت تصدی این پست با لوتار ماتئوس از آلمان و مارکو فان باستن از هلند رقابتی انتخاباتی داشته باشد. در نهایت اما دایی به عضویت کمیته فنی فیفا در آمد و به دعوت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال در مراسمهای معتبر بینالمللی حضور یافت اما به دلیل عدم حضور در جلسات این کمیته، این پست ارزشمند را از دست داد.
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