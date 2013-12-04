به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در حکم علی کفاشیان آمده است: جناب آقای سیدهادی آیت‌اللهی، با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال منصوب می شوید.امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران، در راستای مسئولیت این کمیته شاهد ارتقای بیش از پیش فدراسیون باشیم."

از سوی دیگر، نشست کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال با دستور جلسه بررسی تقویم ارائه شده تیم فوتبال جوانان، روز چهارشنبه 20 آذرماه در دفتر نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود.

در این نشست سیدهادی آیت‌اللهی نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال، مرتضی محصص، فریدن معینی، علی دوستی‌مهر و مهدی مهدوی‌کیا حضور خواهند داشت و درباره برنامه و تقویم ارائه شده تیم فوتبال جوانان برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در میانمار در سال 2014 بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند.