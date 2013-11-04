ورود آلاینده ها از دلایل کاهش صید ماهیان خاویاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد عصر دوشنبه در نشست حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان دریای مازندران گفت: حمایت از مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان استانهای شمالی در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به دو مرکز مهم تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان شهید رجایی ساری و مرکز بازسازی ذخایر آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت که از مراکز مهم تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان ایران هستند خاطر نشان کرد: مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان شهید رجایی ساری در تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری دریایی ، تکثیر و پرورش و رهاسازی ماهی سفید ، تکثیر و پرورش و رهاسازی کپور دریایی و پرورش ماهیان خاویاری با هدف تأمین مولد ، تولید خاویار و گوشت فعالیت می کند.

مدیر کل شیلات مازندران افزود:مرکز بازسازی ذخایر آزاد ماهیان شهید با هنر کلاردشت ، با هدف احیا وبازسازی ذخائر ماهی آزاد دریای خزر فعالیت می کند و صید سالانه مولدین ماهی آزاد در فصل مهاجرت و انتقال مولدین به مرکز جهت استحصال تخم و تولید بچه ماهی و تکثیر و پرورش . رها سازی بچه ماهی آزاد در رودخانه های مناسب را بر عهده دارد.

حبیب نژاد دریای خزر را به عنوان یکی از کانون های اقتصادی استان های شمالی ارزشمند دانست و تصریح کرد: متأسفانه به علت آلودگی های شیمیایی رودخانه های استان مازندران به عنوان محل تکثیر گونه های اقتصادی آبزیان دریای خزر، شاهد کاهش تولید و صید ماهیان استخوانی به ویژه ماهی سفید از دریای خزر هستیم..

مدیرکل شیلات مازندران مراکز بازسازی ذخایر را ناجی بازسازی ذخایر ماهیان دریای خزر برشمرد و افزود: متأسفانه مهمترین معضل این مراکز تأمین منابع مالی است که نیاز به حمایت جدی مسئولین دارد.

حبیب نژاد بیان کرد: درسال جاری و در راستای برنامه پنجم، تولید 45 میلیون قطعه بچه ماهی سفید، 9 میلیون قطعه کپور دریایی،850 هزار قطعه بچه ماهی آزاد و 1.5 میلیون قطعه از انواع خاویاری، پیش بینی شده است و برای سال آتی نیز 45 میلیون قطعه ماهی سفید، 11 میلیون قطعه کپور دریایی و 1.5 میلیون قطعه از انواع خاویاری در دستور کار قرار دارد.

صادرات چهار هزار تن آبزی



مدیر کل شیلات مازندران در حاشیه این مراسم از صادرات چهار هزار و 126 تن انواع آبزیان در هفت ماه سال جاری خبر داد و گفت: مازندران با توجه به شرایط اقلیمی ، جغرافیایی و وجود منابع آبی بسیار زیاد از ظرفیتها و پتانسیل های شیلاتی بالایی در جهت تولید ، عرضه و صادرات محصولات برخوردار است.

حبیب نژاد اظهارداشت: 184 کیلوگرم خاویار پرورشی به ارزش اقتصادی 160 هزار دلار به خارج از کشور صادر شد که از نظر وزنی 493 درصد و از نظر ارزشی 493 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.

وی درادامه از صادرات چهار هزار و 60 تن ماهی تازه پرورشی به ارزش اقتصادی 18 میلیون و 595 هزاردلار خبر داد و افزود: 66 تن ماهی کیلکا منجمد به ارزش اقتصادی 53 هزاردلار نیز به خارج از کشور صادر شد.

مدیر کل شیلات مازندران اذعان داشت : صادرات آبزیان در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته که سه هزار و 999 تن بوده است به میزان 2.3 درصد رشد داشته است.

وی ارزش اقتصادی این میزان صادرات را 18 میلیون و 808 هزار دلار اعلام کرد و افزود : این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.21 درصد رشد داشته است.