۶۵۰۰ تن کیلکا در مازندران صید شد؛ انجام صید در اعماق ۲۰۰ متری دریا

نیما حسینزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه نخست مازندران در تولید ماهیان گرمابی، خاویاری و کل آبزیان پرورشی گفت: سال گذشته ۶۵۰۰ تن کیلکا صید شد که ارزش ریالی آن به ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.
وی از برنامهریزی برای افزایش مصرف انسانی کیلکا و توسعه صید در اعماق بالای ۲۰۰ متر خبر داد و افزود: شیلات پنج رسالت اصلی شامل تولید آبزیان در منابع آبی داخلی، صید و صیادی از دریا، بازسازی ذخایر، حفاظت از منابع آبزی و توسعه بازار را بر عهده دارد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه شیلات مازندران با تولید حدود ۱۱۲ هزار تن آبزی در منابع آبی، رتبه اول کشور را در آبزیپروری دارد. همچنین در پرورش ماهیان خاویاری و ماهیان گرمابی نیز رتبه نخست کشور متعلق به این استان است.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و جنگهای مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه رمضان، افزود: در این دوره تلاش کردیم اکثر گونههای ماهی در بازار موجود باشد و پوشش کافی دادیم. گونههای مختلف با قیمتهای متفاوت در بازار عرضه میشود، هرچند ارزش غذایی آنها تفاوت چندانی ندارد.
حسینزاده در پاسخ به سؤالی درباره فصل صید کیلکا، گفت: استان مازندران ۴۴ فروند شناور صید کیلکا دارد که ۳۷ فروند در بندر بابلسر و هفت فروند در بندر امیرآباد مستقر هستند و سال گذشته حدود ۶۵۰۰ تن صید کیلکا داشتیم که ارزش ریالی آن ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی ادامه داد: بیشتر این صید به صنایع پودری برای تولید غذای آبزیان میرود و تنها ۵ تا ۸ درصد آن صرف مصارف انسانی میشود.
مدیرکل شیلات مازندران تأکید کرد: با توجه به ارزش غذایی بالای کیلکا، در تلاشیم با برگزاری نمایشگاهها و ترویج طبخ آسان مصرف انسانی این ماهی را افزایش دهیم و سال گذشته حداقل ۲۰۰ تن کیلکا به کشورهای دیگر صادر شد که نشاندهنده ارزش بالای این محصول است.
وی بیان کرد: با همکاری سازمان شیلات ایران و دکتر رستمپور معاون وزیر، به دنبال انجام صید در اعماق بیش از ۲۰۰ متر هستیم و اگر این اتفاق بیفتد و ذخایر دریایی اجازه دهد، میتوانیم کیلکا را به عنوان محصول صادراتمحور و مناسب برای مصارف انسانی توسعه دهیم.
حسینزاده در ادامه با قدردانی از درک بالای صیادان خاطرنشان کرد: بدون دخالت شیلات، به محض احساس تکثیر ماهیان در اسفند ماه، صیادان دست از صید میکشند تا اطمینان حاصل شود تکثیر کامل شده است. این مسئولیتپذیری قابل تحسین است.
وی در پایان با اشاره به واگذاری مدیریت بندر صیادی بابلسر به اتحادیهها و بخش خصوصی گفت: از زمانی که مدیریت به بخش خصوصی واگذار شده، مشارکتها افزایش یافته و بندر توسعه پیدا کرده است، حتی عملیات لایروبی که از وظایف دولت بود نیز توسط بخش خصوصی انجام میشود.
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