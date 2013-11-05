هم فحش شنیدم، هم محرومم کردند/ کمر دبیری را شکستند

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعلام رای کمیته انضباطی و محرومیت و جریمه نقدی‌اش، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: واقعا برای خودم متاسفم! الان می‌توانم به عنوان فردی که در این رای آسیب دیده، از خودم دفاع کنم. به نظرم در این رای مظلوم واقع شدم چون در دیدار با میثاق تهران فحش شنیدم و حالا هم کمیته انضباطی مرا جریمه نقدی و محروم کرده است.

وی افزود: این عاقبت بازیکنی است که 13 سال لباس مقدس تیم ملی کشورش را به تن کرده است. من تابع نظر کمیته انضباطی هستم ولی این درست نیست که هم فحش بشنوم و هم محروم شوم.

سرمربی تیم فوتسال دبیری خاطرنشان کرد: جالب است تماشاگران تیم میثاق داخل زمین هم ریختند ولی کمیته انضباطی این تیم را فقط یک جلسه محروم کرد. خب، من هم انسانم و از جنس گوشت و استخوان. جنس من تیرچه و بلوک نیست که از شنیدن فحش ناموسی ناراحت نشوم و واکنش نشان ندهم!

وی با بیان اینکه در 13 سال گذشته فقط در یکی، دو سالن مورد اهانت قرار گرفته بوده است، تاکید کرد: یک شخصی که سال گذشته هم در دیدار میثاق با گیتی پسند همین اعمال را انجام می داد امسال نیز از کنار زمین بیش از 30 یا 40 بار خطاب به من می‌گفت که "می‌کُشمت"! من هم دوست نداشتم به سرنوشت روح الله داداشی دچار شوم! این فرد ثانیه‌ای به من فحش ناموس می‌داد. به همین خاطر در یکی، دو صحنه از کوره در رفتم.

شمسایی با تاکید مجدد بر اینکه در حکم کمیته انضباطی مظلوم واقع شده، گفت: شاید به خاطر نتایجی که امسال با دبیری تبریز کسب کرده‌ام، برای بعضی‌ها خطرساز شدیم ولی باور کنید نه آمده‌ام که جای کسی را در فوتسال بگیرم و نه به جایی وصل هستم. هرچند تیم دبیری بازیکنان بزرگی دارد و از محرومیتم بیمی نیست ولی با این حکم کمر تیم دبیری را که در صدر جدول قرار دارد، شکستند.