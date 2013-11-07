پیکرعسگراولادی بر روی دستان مردم و مسئولان تشییع شد/ بهارستان و خیابانهای اطراف مملو از جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تشییع مرحوم حبیب الله عسگراولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با حضور سران سه قوه، مسئولان کشوری و جمعی از مردم در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد.

آیت الله مهدی کنی بر پیکر این مبارز نهضت اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نماز خواند.

در این مراسم آیت الله جنتی، آیت الله گلپایگانی مسئول دفتر مقام معظم رهبری، مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان، غلامعلی حداد عادل، ناطق نوری، آیت الله ری شهری، آیت الله امامی کاشانی، سید حسن خمینی، بیژن زنگنه، غلامرضا مصباحی مقدم،احمد توکلی، علیرضا زاکانی، مرتضی حاجی، محمد نبی حبیبی، عبدالله جاسبی، محسن رفیق دوست، محمد رضا باهنر، علی اکبر صالحی، اکبر ترکان، محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم، محسن رضایی و جمعی از نمایندگان مجلس حضور دارند.

هم اکنون پیکر مرحوم عسگراولادی بر روی دستان مردم در خیابان بهارستان در حال تشییع است و قرار است پیکر وی در بهشت زهرا در قطعه 72 شهید به خاک سپرده شود.

در حال حاضر خیابان بهارستان و خیابانهای اطراف مملو از جمعیت تشییع کنندگان است.