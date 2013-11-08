به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم ختم مرحوم حبیب الله عسگراولادی با سخنرانی ناطق نوری به پایان رسید.

ناطق نوری در ابتدای سخنانش گفت: در مجلس ختم همرزم دیرینه ام که در دوران ستمشاهی از پیشکسوتان مبارزه با آن رژیم و یار نهضت امام بود و انسانی منطقی، عادل، خدوم، خوش فهم، روشنفکرو متعهد بود دیدم کمال بی انصافی است که به ویژگی های این مرحوم نپردازم.

وی افزود: دو روز در مورد اینکه در این مراسم چه بگویم فکر می کردم و بالاخره خدا هدایت کرد و آیاتی از قرآن مد نظرم قرار داد که همه خصوصیات عسگراولادی در آن ظهور و بروز داشته باشد و آن بحث شیعه و علائم یک شیعه است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دوست اهل بیت بودن با شیعه بودن متفاوت است، گفت: شیعه یعنی مسئول بودن و شیعه به مراتب مسئولیتش سنگین تر از دوست بودن اهل بیت است. شیعه بودن مسئولیت سنگینی دارد و از کلمه شیعه مسئولیت می بارد.

وی با اشاره به صفات شیعه گفت: شیعه علامتی دارد و امام صادق نیز می فرماید شیعتنا أهل الهدی و أهل التقوی و أهل الخیر و أهل الإیمان و أهل الفتح و الظفر و ... و مرحوم عسگراولادی مصداق کامل این روایت است.

ناطق نوری تصریح کرد: امام صادق می فرمایند شیعیان ما اهل خیر هستند و وجودشان همچون خورشیدی است که می درخشد و از نور خود دیگران را بهره مند می کنند از دست و زبانش خیر می بارد و مرحوم عسگراولادی نیز این گونه بود و تا روز آخر در بیمارستان وی گفت من را به کمیته امداد ببرید تا بتوانم در آنجا به افراد کمک کنم.

وی با بیان اینکه شیعه بودن تنها دوست داشتن اهل بیت نیست خاطرنشان کرد: امام صادق (ع) در روایتی قسم می خورد و می فرمایند شیعه ما کسی نیست مگر آنکه تقوا داشته باشد.

ناطق نوری با بیان روایتی دیگر از امام صادق (ع) در خصوص صفات وویژگی های شیعیان گفت: امام (ع) می فرمایند شیعیان ما شناخته نمی شوند مگر به این سه ویژگی تواضع، خشوع و امانتداری.

وی تصریح کرد: شیعه متکبر نیست، شیعه خاکی است که این ویژگی های در مرحوم عسگراولادی به خوبی نمایان بود و او فردی متواضع و مودب بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مرحوم عسگراولادی در برابر خدا خشوع داشت و امین امام و علما بود. وی قبل از انقلاب نماینده علما و مراجع در بازار بود بنابراین وی مصداق بارز یک شیعه واقعی بود.

ناطق نوری بیان داشت: شیعه دروغ نمی گوید شیعه دروغگو نیست شیعه همیشه به یاد خدا است و کسی که به یاد خدا است گناه و ظلم نمی کند . کسی که خلاف واقع گفت شیعه نیست شیعه با قرآن انس دارد و زبانش در مسیر ثواب و تقوا می رود.

با تاکید بر اینکه شیعه تندرو نیست ادامه داد: شیعه زبانش را نگه می دارد فحش نمی دهد. شیعه داغ تر از علی ، اهل بیت ، امام و رهبری نیست.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب می فرمایند حرمت ها را پاس بدارید شخصیت ها را محفوظ نگهدارید اما برخی ها جامعه را به سمت تشنج و اختلاف می کشانند و به دنبال راه انداختن جنگ حیدری نعمتی هستند آن هم در شرایط امروز بین المللی و منطقه ای که ما گرفتار آن هستم و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت دارید.

ناطق نوری با بیان اینکه ایران اسلامی برخوردار از نعمت ولایت است تصریح کرد: این نعمت ولایت فقط برای شیعه است و امروز شاهدیم که کشورهای اطراف ما که از این نعمت مرحومند دچار چه گرفتاری هایی هستند.

وی با اشاره به نعمت داشتن ولایت فقیه گفت: رهبر انقلاب رهبری که مسلط بر مسائل داخلی و خارجی است بیان می کنند امروز دولت با سخت ترین مسائل در سیاست خارجی دارد دست و پنجه نرم می کند.

وی تصریح کرد: یک زمانی سربازان ما در جبهه فیزیکی می جنگیدند و امروز دارند در این میدان می جنگند. این سربازان پشت گرمی می خواهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر انقلاب چه هوشمندانه ، آگاهانه، زیبا، به موقع، بجا و در آستانه محرم فرمودند این مذاکره کنندگان مورد اعتماد ما هستند و آنان امروز در این جبهه می جنگند انشاءالله موفق باشند اگر هم موفق نبودند ما چیزی از دست نداده ایم و دشمن را بهتر شناخته ایم.

ناطق نوری با بیان اینکه رهبر انقلاب در آستانه ماه محرم از تیم مذاکره کننده هسته ای دفاع کردند دلیل و نشانه دارد ادامه داد: تحلیل من آن است که رهبر انقلاب به این دلیل در آستانه ماه محرم از تیم مذاکره کننده دفاع کردند که در این مداحی ها و مجالس عزاداری عده ای داغتر از آش نشوند.

وی با تاکید بر اینکه ما امروز نیاز به وحدت و آرامش داریم افزود: دولت نیاز به حمایت دارد و این سربازان سیاست خارجی با دلگرمی شما مردم می توانند کارشان را پیش ببرند و ما هیچگاه باخت نداریم چرا که برای رضای خدا کار می کنیم.

ناطق نوری با بیان اینکه شیعه زبانش ادب است اظهار داشت: امام باقر (ع) می گویند در روایتی می فرمایند شیعیان باید معتدل باشند، تندرو و غلو کننده نباشند.

وی گفت: شیعه نباید تندرو از امام باشد و جلوتر از آن حرکت کنند. بعضی وقت ها تحلیل هایی می کنند که این تحلیل ها غلط از آب در می آید که به ضرر جامعه است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عسگراولادی در اواخر عمرشان برای ایجاد وحدت و جمع کردن شکاف ها و اختلافات در جامعه تلاش می کرد گفت: وی برای برانداختن جنگ های حیدری نعمتی شجاعانه حرف زد و عده ای او را ملامت کردند اما رهبری از وی تشکر کرد.

در پایان این مراسم نیز ناطق نوری گفت: من آن زمان هم که رئیس مجلس بودم بارها گفته ام که نوکر امام حسین بوده و هستم و این نوکری را با هیچ چیز عوض نمی کنم و در پایان سخنرانی ام در مدح آن امام روضه می خوانم.

بنابراین گزارش مراسم سوم ختم مرحوم عسگراولادی با حضور روسای قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس خبرگان رهبری، علی اکبر ولایتی، سردار حجازی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چهره های سیاسی و حزبی همچون حسین مرعشی، مرتضی نبوی، سید علی خمینی ، حسین شریعتمداری، حجت الاسلام قاضی عسگر و حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی حضور داشتند.

