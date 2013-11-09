مصادیق امر به معروف و نهی از منکر برای آحاد جامعه شناخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حجت الاسلام غلامرضا گودرزی ظهر شنبه در شورای امر به معروف و نهی از منکر استان که در دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از مسائل مهم دین اسلام است و حضرت سیدالشهدا(ع) نیز هدف از قیام خود را بر همین مبنا قرار داد.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر اثرات زیادی در جامعه به همراه خواهد داشت، یادآور شد: یکی از مهمترین اثرات آن نزدیک شدن جامعه به فضائل اخلاقی و برحذر ماندن از زشتی ها است که باعث خواهد شد جامعه از بسیاری مشکلات که امروز از آن رنج می برد رهایی یابد.

حجت الاسلام گودرزی افزود: امروز در کشور همه با مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اثرات آن آشنا هستند اما اینکه چرا بازهم عده ای به دنبال منکرات رفته و از معروفات چشم می پوشند مسئله ایست که باید ریشه یابی شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) کرمانشاه در ادامه و با بیان اینکه شناساندن واقعی دین به مردم از بسیاری انحرافات جلوگیری می کند، خاطرنشان کرد: یکی از دستورات اصلی دین عمل به واحبات و معروفات و پرهیز از محرمات و منکرات است و مطمئنا اگر دین را خوب بشناسیم به دنبال اجرای دستورات آن نیز خواهیم بود.

حجت الاسلام گودرزی در پایان، غیبت کردن و دروغ گفتن را از مصادیق بارز منکرات در جامعه عنوان کرد و گفت: امر کردن این افراد به معروف می تواند از رواج این دو منکر زشت که خداوند نیز آن ها را نهی کرده جلوگیری کند.