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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۰۲

حجت الاسلام گودرزی:

مصادیق امر به معروف و نهی از منکر برای آحاد جامعه شناخته شده است

مصادیق امر به معروف و نهی از منکر برای آحاد جامعه شناخته شده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) کرمانشاه با بیان اینکه مصادیق امر به معروف و نهی از منکر برای آحاد جامعه شناخته شده است، خواستار اجرای آن در جامعه به منظور اصلاح بخش زیادی از انحرافات جامعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حجت الاسلام غلامرضا گودرزی ظهر شنبه در شورای امر به معروف و نهی از منکر استان که در دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از مسائل مهم دین اسلام است و حضرت سیدالشهدا(ع) نیز هدف از قیام خود را بر همین مبنا قرار داد.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر اثرات زیادی در جامعه به همراه خواهد داشت، یادآور شد: یکی از مهمترین اثرات آن نزدیک شدن جامعه به فضائل اخلاقی و برحذر ماندن از زشتی ها است که باعث خواهد شد جامعه از بسیاری مشکلات که امروز از آن رنج می برد رهایی یابد.

حجت الاسلام گودرزی افزود: امروز در کشور همه با مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اثرات آن آشنا هستند اما اینکه چرا بازهم عده ای به دنبال منکرات رفته و از معروفات چشم می پوشند مسئله ایست که باید ریشه یابی شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) کرمانشاه در ادامه و با بیان اینکه شناساندن واقعی دین به مردم از بسیاری انحرافات جلوگیری می کند، خاطرنشان کرد: یکی از دستورات اصلی دین عمل به واحبات و معروفات و پرهیز از محرمات و منکرات است و مطمئنا اگر دین را خوب بشناسیم به دنبال اجرای دستورات آن نیز خواهیم بود.

حجت الاسلام گودرزی در پایان، غیبت کردن و دروغ گفتن را از مصادیق بارز منکرات در جامعه عنوان کرد و گفت: امر کردن این افراد به معروف می تواند از رواج این دو منکر زشت که خداوند نیز آن ها را نهی کرده جلوگیری کند.

کد مطلب 2172298

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