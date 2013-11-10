مستند عسگراولادی به ثمر نرسید/ گروه فیلمسازی را به بیمارستان راه ندادند

حاجعلی محمدی تهیه‌کننده "ما نیز روزگاری" در گفتگو با مهر درباره سرنوشت مستندی که قرار بود با محور زندگینامه زنده‌یاد حبیب‌الله عسگراولادی بسازد، توضیح داد: ما تأیید این موضوع را از زنده‌یاد عسگراولادی گرفته بودیم و حتی وی موافقت کرد پیش از عمل جراحی در بیمارستان گفتگوها را انجام دهیم اما با اصرار برخی از اطرافیان تهیه مستند از این سیاستمدار پیشکسوت به پس از جراحی منوط شد.

وی افزود: ما در این فاصله، در 42 قسمت زندگینامه محسن رفیق‌دوست را ساختیم که اتفاقا بخش‌هایی از این کار نیز به خاطر حضور وی بر بستر عسگراولادی متوقف می‌شد. در زندگینامه او نیز به بخش‌هایی از زندگی سیاستمدار تازه درگذشته پرداخته‌ایم و اکثر شاهدهایی که نخستین وزیر سپاه می‌آورد از افرادی بود که در قید حیات نیستند.

این مستندساز با بیان اینکه حیف شد مستند زندگینامه عسگراولادی به ثمر نرسید، تأکید کرد: اگر ما را به بیمارستان راه داده بودند، طی دو هفته پیش از جراحی مصاحبه‌های ما انجام می‌شد و مستند به ثمر می‌رسید.

محمدی در خصوص مستند رفیق‌دوست نیز گفت: در حال بازسازی صحنه‌های زندگی وی هستیم و با پایان کار، این اثر بهمن ماه روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

وی درباره برنامه‌های بعدی "ما نیز روزگاری" یادآور شد: ابوالقاسم سرحدی‌زاده سیاستمدار ایرانی، دبیرکل و بنیانگذار حزب اسلامی کار که عمری را هم در زندان گذرانده است گزینه بعدی ما برای ساخت مستند است.

پیش از این زندگینامه عزت الله شاهی در 36 قسمت 30 دقیقه‌ای از مجموعه "ما نیز نگاهی" از شبکه مستند سیما روی آنتن رفته است.





