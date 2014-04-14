بازسازی زندگی فرمانده کل سپاه پاسداران در شبکه مستند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ حاجعلی محمدی تهیه کننده و کارگردان مجموعه «ما نیز روزگاری» که با هدف ثبت خاطرات شفاهی شخصیت‌های برجسته انقلاب در شبکه مستند تولید می‌شود و پیش از این به زندگی عزت الله مطهری و محسن رفیق دوست پرداخته است، ضمن اعلام این خبر افزود: قصد داشیم زندگی آقایان سرحدی زاده و احمد احمدی را به تصویر بکشیم، اما به خاطر مشکلات جسمی این افراد از ساخت این برنامه‌ها منصرف شدیم.

وی افزود: هم اکنون مراحل پیش تولید مستند زندگی سردار عزیز جعفری را سپری می‌کنیم که همانند مستند زندگی محسن رفیق دوست در کنار روایت سردار جعفری از خاطراتشان، بخش‌های نمایشی که صحنه‌هایی از این خاطرات را در بر دارد نیز بازسازی می‌شود.

محمدی اضافه کرد: همچنین قرار است در قالب «ما نیز روزگاری» به زندگی جواد منصوری رییس حزب ملل اسلامی نیز بپردازیم و البته با مهدی غیوران و همسر او هم مذاکراتی شده که در صورت موافقت آنها ممکن است به طور همزمان ساخت این سه مجموعه را پیش ببریم.

«ما نیز روزگاری» با هدف ثبت خاطرات شفاهی شخصیت‌های برجسته انقلاب در شبکه مستند سیما تولید می‌شود.

در سری قبلی این مجموعه در 30 قسمت 30 دقیقه‌ای روایتی متفاوت از زندگی عزت الله مطهری به تصویر کشیده شد. همچنین در 41 قسمت خاطرات کودکی تا نوجوانی، فعالیت‌های سیاسی، مبارزه‌های انقلابی و فعالیت‌های محسن رفیق دوست چهره شناخته شده سیاسی کشور در سال‌های انقلاب، از زبان خودش روایت شد.