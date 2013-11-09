بزرگترين كروكوديل ايران 20ساله شد

بهروزسالاروند كارشناس پرورش كروكوديل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:بزرگترين كروكوديل ايران 20ساله و 11 سر نوزاد کروکودیل در مزرعه این شرکت، 20 روزه شدند.

وي افزود: جزيره قشم بهترين مكان براي براي پرورش كروكوديل است. كروكوديل ها در اين جزيره ساليانه 20 تا 60 عدد تخم مي گذارند.

سالاروند به گوشت كركوديل ها اشاره كرد و گفت: گوشت كروكوديل ها به دليل مسايل شرعي اجازه صادر كردن به خارج كشور را ندارد.

وی تصریح کرد: امروز در پرورش انبوه کروکودیل نیاز به کمک خارجی نیست و در صورت حمایت از سوی مراجع ذیربط می توان با افزایش تولید به صادرات آن مبادرت کرد.

سالاروند ماهي را غذايي بسيار تاثيرگزار درپرورش كروكوديل ها دانست و گفت: ماهي بهترين غذاي كروكوديل ها ويكي از مقوي ترين غذا براي رشد كروكوديل است.

وي از مسئولان زيربط خواستار شد: پرورش كروكوديل نياز به حمايت بيشتري دارد و مسوولان مربوطه تنها به ارائه تسهیلات معمولی بسنده نکنند و 35 كروكويل در جزيره قشم بايد مثل ماهي وميگو و....حمايت بيشتري شوند.

كارشناس پرورش كروكوديل قشم خاطر نشان کرد: در آغاز اجرای پروژه پرورش کروکودیل در ایران مباحثی از قبیل نامناسب بودن شرایط آب و هوایی کشور برای پرورش این حیوان، نبود قابلیت عمل آوری پوست این حیوان و غیر ممکن بودن تکثیر آن را مطرح می کردند که همه این نگرانی ها با برنامه ها و اقدام های این شرکت برطرف شد ولی بازهم حمایتی مشاهده نمی شود.

مزرعه پرورش کروکودیل نوپک نیز با اخذ پروانه از اداره کل صنعت، معدن و تحارت و مدیریت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم و همچنین مجوز سازمان های محیط زیست، دامپزشکی و جهاد کشاورزی استان هرمزگان از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است.

نوپک که در دو بخش مزرعه کروکودیل و پارک کروکودیل در جزیره قشم فعالیت دارد، در سال 1392 به عنوان طرح کارآفرین برتر استان هرمزگان در زمینه کشاورزی شناخته شد، نوآوری، پویایی و اشتغال زایی بومی از ویژگی های عمده این طرح است و همچنین به عنوان یکی از مکان های دیدنی جزیره قشم سالانه افزون بر 25 هزار بازدیدکننده دارد.

مهمترین دلایل پرورش کروکودیل ها استفاده از پوست و خواص پزشکی اعضای آنهاست که در طی دهه های اخیر در مکان های گرمسیری چهار قاره جهان انجام می شود و با توجه به تلاش و سرمایه گذاری بخش خصوصی پیشرفت های بسیار مناسبی در این زمینه صورت گرفته است.

در مزرعه و پارک کروکودیل که در جزیره هنگام و شهر سوزا قشم واقع است افزون بر 15نفر از بومیان این دو منطقه با برخورداری از تمام مزایا و تسهیلات قانونی مشغول کار هستند.