سرهنگ محمد جانی : مردم ستون اصلی حفظ انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسیب محمدجانی شامگاه دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده حوزه شهری آستانهاشرفیه با اشاره به جایگاه بسیج اظهار کرد: بسیج به معنای سرباز و مطیع فرمانده بودن است و مأموریت آن تربیت هشت میلیون جوان برای آینده کشور است. در صورت بروز هرگونه حادثه، مردم شهرستان آستانهاشرفیه باید همچنان در صحنه حضور داشته باشند.
وی با اشاره به جایگاه والای شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: رهبر معظم انقلاب بر پیکر افراد زیادی نماز خواندهاند، اما گریه ایشان در هنگام نماز بر پیکر سردار سلیمانی نشاندهنده جایگاه ویژه این شهید و مکتب اوست؛ مکتبی که همواره الگویی برای اطاعت، ایمان و ایستادگی خواهد بود.
فرمانده سپاه آستانهاشرفیه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: دشمن با تمام توان و برنامهریزی وارد میدان شد، اما نتوانست به پیروزی دست یابد و در نهایت این دنیا بود که تسلیم شد؛ چراکه مردم ایستادگی کردند.
وی با بیان اینکه نقش مردم در این پیروزی بسیار مهم و تعیینکننده بود، افزود: این حضور مردمی باید همواره حفظ و تقویت شود.
سرهنگ محمدجانی مسجد را سنگر اصلی انقلاب دانست و گفت: خلوت شدن مساجد نشانه خطر است و باید نسبت به آن نگران بود.
وی با بیان اینکه بسیاری از انقلابها به دلیل ضعف در حوزه خانواده و نقش بانوان دچار آسیب شدند، تصریح کرد: اگر در این زمینه درست عمل نکنیم، ممکن است اتفاقات ناگواری رخ دهد.
فرمانده سپاه آستانهاشرفیه با اشاره به فعالیت شبانهروزی دشمن در عرصه حقیقی و مجازی اظهار کرد: ایران قوی تنها به قدرت نظامی محدود نمیشود، بلکه باید در حوزه نرم و فرهنگی نیز قدرتمند باشد.
وی با بیان اینکه پس از اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عقبنشینی دشمن مشاهده نشد، افزود: دشمن همواره بیدار و فعال است و لازم است با هوشیاری کامل در برابر توطئهها ایستادگی کنیم.
در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از تلاشهای سرهنگ حسین جعفری فرمانده پیشین حوزه شهری سپاه آستانهاشرفیه، یاسر علیجانفرزاد بهعنوان فرمانده جدید این حوزه معرفی شد.
