به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با اعلام هشدار سطح قرمز از سوی سازمان هواشناسی کشور در استان‌های فارس و بوشهر، نشست اضطراری مدیریت بحران شرکت برق منطقه‌ای فارس به ریاست محمدجواد پیشاهنگ، مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و با حضور فرشاد فرامرزی معاون بهره‌برداری، مدیران حوزه‌های مالی، حراست و سایر اعضا در ساختمان مرکزی شرکت برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی وضعیت جوی پیش‌رو و برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران‌های احتمالی ناشی از بارش‌های سیل‌آسا تشکیل شد. در این نشست، تصمیمات ویژه‌ای برای ارتقای سطح آمادگی نیروها و تجهیزات، تأمین منابع لجستیکی و مالی و هماهنگی کامل بین واحدهای عملیاتی اتخاذ گردید.

در جریان این جلسه، موضوعاتی همچون آمادگی کامل گروه‌های عملیاتی و واکنش سریع، تأمین تجهیزات مدیریت بحران و سوخت مورد نیاز، تعیین نفرات جانشین مدیران، برنامه‌ریزی کشیک‌ها، ارسال تجهیزات اتاق‌های مدیریت بحران به ایستگاه‌ها و نواحی پرخطر، مدیریت تنخواه اضطراری، تأمین آذوقه برای مناطق حساس و تجهیز خودروهای عملیاتی به زنجیر چرخ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همچنین ارتقای آمادگی نگهبانان، افزایش نیروی انسانی در مراکز کنترل دیسپاچینگ و لغو تمامی مرخصی‌ها و مأموریت‌های غیرضروری نیز در دستور کار قرار گرفت.

فرشاد فرامرزی، معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای فارس، با اعلام استقرار تجهیزات اتاق‌های مدیریت بحران در نقاط حساس، گفت: با توجه به هشدار قرمز هواشناسی، در تمامی پست‌های حیاتی نیروهای بهره‌بردار به حالت آماده‌باش کامل درآمده‌اند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، عملیات اصلاح و بازسازی شبکه برق بدون تأخیر انجام شود.

وی افزود: تمامی واحدهای بهره‌برداری موظف شده‌اند با افزایش تعداد نیروهای حاضر در شیفت‌ها و دقت در اجرای دستورالعمل‌های ایمنی، پیوسته وضعیت شبکه را پایش و از پایداری برق مناطق حساس اطمینان حاصل کنند.

محمدجواد پیشاهنگ، مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، نیز با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های بسیار سنگین و احتمال بروز سیلاب در مناطق مختلف استان، اظهار کرد: تمامی دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های مرتبط با شرایط هشدار هواشناسی مرور و مجدداً به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شده است. تقسیم وظایف میان بخش‌های مختلف با جزئیات کامل انجام گرفته و از تمام ظرفیت‌های شرکت برای مقابله با بحران استفاده خواهد شد.

وی تأکید کرد که با هماهنگی کامل بین واحدهای عملیاتی و پشتیبانی، تلاش می‌شود تا ضمن حفظ پایداری شبکه برق در شرایط بحرانی، از بروز اختلال در تأمین انرژی مناطق حیاتی جلوگیری شود.

لازم به ذکر است؛ پیش‌تر، سازمان هواشناسی فارس و بوشهر با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به بارش‌های گسترده هشدار داده بود که با تشدید شرایط جوی، این هشدار به سطح قرمز ارتقا یافته است. بر همین اساس، شرکت برق منطقه‌ای فارس اعلام کرده است که تمامی نیروهای عملیاتی و پشتیبانی خود را در آماده‌باش کامل نگه داشته تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام به رفع مشکلات کنند.