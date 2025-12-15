https://mehrnews.com/x39SvY ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱ کد خبر 6690360 استانها تهران استانها تهران ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱ تمامی دستگاهها مکلف به اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا هستند تهران-علی رزازی، سخنگوی استانداری تهران گفت: تمامی دستگاهها مکلف به اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا هستند. دریافت 7 MB کد خبر 6690360 کپی شد مطالب مرتبط کاهش فشار آب تا زمان پایداری شبکه ادامه دارد هر موتورسیکلت فرسوده معادل چهار خودرو آلایندگی دارد هدررفت آب در تهران ۲۲ درصد است تصمیمات اخیر کارگروه اضطرار آلودگی هوا چه میزان تاثیرگذار بوده است؟ برچسبها استانداری تهران آلودگی هوا کمیته اضطرار آلودگی هوا
