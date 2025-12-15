  1. استانها
  2. تهران
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱

تمامی دستگاه‌ها مکلف به اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا هستند

تهران-علی رزازی، سخنگوی استانداری تهران گفت: تمامی دستگاه‌ها مکلف به اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا هستند.

    کارمند رسمی هلال احمر IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      در هلال احمر بخش اداری رعایت ساعت کار نمیشود

