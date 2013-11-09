نظر مثبت فراکسیون ورزش مجلس درباره وزیر پیشنهادی/ سجادی رای اعتماد مجلس را کسب می کند

مقداد نجف نژاد، رئیس فراکسیون ورزش و امور جوانان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درخصوص ارزیابی این فراکسیون از برنامه های نصرالله سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان با اشاره به اینکه آقای سجادی در جلسه فراکسیون ورزش حضور یافت و ضمن ارائه برنامه های خود به سوالات و شبهات برخی نمایندگان پاسخ داد گفت: نظر من نسبت به وی مثبت است ضمن اینکه نظر سایر اعضای فراکسیون نیز درباره آقای سجادی مثبت و امیدوار کننده است.

وی با اشاره به برنامه های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی ورزش گفت: توجه به ورزش قهرمانی و ورزش همگانی، توجه به ورزش روستایی، تقویت بخش خصوصی در عرصه ورزش و تفکیک بین سقف و ستاد از شاخصه های برجسته برنامه های ارائه شده از سوی آقای سجادی است.

این نماینده مجلس همچنین با مثبت ارزیابی کردن فضای کلی مجلس نسبت به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان خاطر نشان کرد: امیدواریم که آقای سجادی بتواند از نمایندگان مجلس رای اعتماد کسب کند.

نجف نژاد یادآور شد: اگر آقای سجادی در جلسه رای اعتماد برنامه های پیشنهادی خود را ارائه و از آن دفاع کند انشاا... رای خواهد آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه فردا یکشنبه، 19 آبان به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان خواهند پرداخت. در صورتی که نصرالله سجادی، گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت ورزش و جوانان موفق به کسب رای اعتماد از سوی نمایندگان شود، وی به عنوان آخرین وزیر باقی مانده از دولت وارد کابینه شده و بدین ترتیب اعضای کابینه تکمیل خواهند شد.