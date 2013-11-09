سرمربی تیم زمزم اصفهان برکنار شد/ افضلی، سرمربی جدید زمزم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی عصر امروز به دلیل نتایج ضعیف خود از سرمربیگری این تیم اصفهانی برکنار شد.

تیم فوتسال زمزم اصفهان در 8 هفته گذشته از مسابقات لیگ برتر نتایج ضعیفی کسب کرده و هنوز نتوانسته عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد.

این تیم اصفهانی با وجود اینکه تا کنون در 8 بازی شرکت کرده، تنها 4 امتیاز کسب کرده و در رده دوازدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد.

مسئولان باشگاه اصفهانی به دلیل نتایج ضعیف این تیم محمدی را از سمت خود برکنار کرده و حسین افضلی را به عنوان جانشین این سرمربی انتخاب کردند.

افضلی که پیش از این به عنوان سرمربی تیم فوتسال فولاد ماهان فعالیت می‌کرد، بعد از انحلال تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان، از فعالیت در فوتسال خودداری کرد.

قرار است افضلی در هفته‌های باقیمانده از لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به عنوان سرمربی تیم زمزم اصفهان فعالیت کند.