رشد ۵۷ درصدی منابع و ارتقای کفایت سرمایه بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، «صابر عسکرپور»، رئیس هیئت مدیره بانک مسکن در این مراسم که معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی نیز در آن حضور داشت، ضمن تبریک هفته بانکداری اسلامی، از پیشینه درخشان بانک در برگزاری مجمع عمومی سالانه سخن گفت.

گزارشی از عملکرد درخشان و بهبود شاخص‌های مالی

رئیس هیئت مدیره بانک مسکن، با مرور آمارهای مالی سال گذشته، به رشد ۵7 درصدی منابع و بهبود قابل توجه شاخص‌های مالی بانک اشاره کرد.

وی با اشاره به وصول ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات و کسب ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان سود انباشته شده، از ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن به ۱۲.۷۷ درصد خبر داد.

عسکرپور با تأکید بر نقش کلیدی شعب استان تهران در کسب سهم بازار، جذب منابع و وصول مطالبات را پاشنه آشیل فعالیت‌های بانکی دانست که مستقیماً بر افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی و کاهش هزینه‌های مالی تأثیرگذار است.

شایسته‌سالاری؛ موتور محرک جهش عملیاتی

حمید غفاری، مدیر امور شعب استان تهران در این مراسم، بر جریان شایسته‌سالاری در بانک تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف ارزیابی عملکرد، مستلزم اجرای برنامه‌های عملیاتی منسجم است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت منابع خرد و پایدار، ابراز امیدواری کرد که با اشراف همکاران بر دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه حساب پایه، شاهد جهش عملیاتی گسترده در منطقه غرب تهران باشیم.

نقشه راه مدیریت جدید: توسعه بانکداری شرکتی و خدمات کارمزدمحور

سید طاهر انجمنی، سرپرست مدیریت شعب منطقه غرب تهران، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مدیریت پویا و در کنار همکاران توانمند، به تبیین چشم‌انداز آینده پرداخت و بر هدف‌گذاری برای ارتقای جایگاه منطقه در سطوح کلان کشور تأکید کرد.

وی بر توسعه بانکداری شرکتی، تقویت خدمات کارمزدمحور، افزایش سهم از منابع خرد و بهبود مدیریت ترکیب منابع متمرکز شد و ابراز امیدواری کرد که با همراهی و همسویی تمامی همکاران، منطقه غرب تهران به یکی از پیشران‌های اصلی رشد بانک مسکن تبدیل شود.

مرور دستاوردهای مدیریت غرب تهران

علیرضا جوادی، سرپرست اداره کل اعتبارات بانک مسکن و مدیر سابق منطقه غرب تهران، با یادآوری رتبه‌های برتر کشوری که این مدیریت در حوزه جذب منابع کسب کرده، از تلاش‌های تمامی همکاران قدردانی کرد.

در همین راستا، «غلامرضا آقاجانلو»، معاون منطقه غرب تهران، با ارائه آمار از رشد ۳۰ هزار میلیارد ریالی منابع این منطقه از ابتدای سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد که مدیریت منطقه غرب تهران با ۶۶ شعبه و ۷۲۱ پرسنل، نقش راهبردی در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن ایفا می‌کند.