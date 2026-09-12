مهاجرانی: آنچه انجام شده تمام توان دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست شورای سیاستگذاری پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی» که با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو و محمد الهداد مدیرعامل توانیر برگزار شد، با اشاره به نتایج نظرسنجی ایسپا درباره نگرش مردم به ناترازی انرژی، گفت: مردم در این نظرسنجی دولت را در موضوع انرژی مقصر دانستهاند و باید این موضوع را بهدرستی تشخیص داد و برای اصلاح آن اقدام کرد.
وی افزود: اگر موضوع انرژی تاکنون به اندازه کافی به عنوان یک مسئله اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته، باید اقدامات اصلاحی را زودتر آغاز میکردیم؛ از اصلاح قیمتها گرفته تا توجه به برچسب انرژی و انتخاب وسایل کممصرف، همه این موارد به سیاستگذاری مرتبط است.
آنچه انجام شده تمام توان دولت بوده است
سخنگوی دولت ضمن قدردانی از مردم بابت تحمل فشارهای موجود، گفت: لازم است از مردم عزیز عذرخواهی کنم؛ آنچه ارائه شده، تمام توان دولت بوده است و اعضای دولت تمام توان خود را برای کاهش فشار بر مردم و حفظ انسجام اجتماعی به کار گرفتهاند.
مهاجرانی ادامه داد: در شرایطی که دشمن تلاش میکند ایران را دچار تفرقه و گسست کند، حفظ انسجام اجتماعی و کمک به کاهش فشار بر مردم اهمیت ویژهای دارد.
صنعت برق از دستاوردهای جمهوری اسلامی است
وی با اشاره به عملکرد صنعت برق کشور در شرایط دشوار اخیر اظهار کرد: صنعت برق یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی است. زمانی صنعت برق در کشور بومی نبود و متخصصان و توانمندی لازم برای مدیریت چنین شبکه گستردهای وجود نداشت، اما امروز کشور از شبکهای برخوردار است که متخصصان داخلی توان تحلیل، مدیریت و جلوگیری از فروپاشی آن را دارند.
سخنگوی دولت افزود: گسترش شبکه برق و توانمندی ایجادشده در این صنعت، حاصل تلاش مجموعهای از متخصصان و کارکنان صنعت برق است و باید از همه کسانی که در این مسیر تلاش کردهاند، بهویژه کارکنان وزارت نیرو، قدردانی کرد.
هدف حملات، زیرساختهای ایران و زندگی مردم بود
مهاجرانی با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای کشور در جریان جنگ گفت: زمانی که دشمن به هزاران نقطه از زیرساختهای برق، آب، گاز و سایر بخشها حمله کرد، هدف صرفاً یک تأسیسات نبود، بلکه ایران و زندگی مردم هدف قرار گرفته بود.
وی با اشاره به تلاش کارکنان صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه در این شرایط گفت: کارکنان وزارت نیرو در دورهای سخت برای حفظ شبکه و تأمین برق مردم تلاش کردند و همراهی دستگاههای مختلف نیز در این زمینه اهمیت داشت.
مربع مردم، نیروهای نظامی، بخش خصوصی و دولت باید حفظ شود
سخنگوی دولت با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان بخشهای مختلف گفت: عبور از شرایط دشوار بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست و تجربه اخیر نشان داد که کنار هم قرار گرفتن مردم، نیروهای نظامی، بخش خصوصی و دولت میتواند کشور را از بزنگاههای دشوار عبور دهد.
مهاجرانی افزود: این همکاری باید در حوزه انرژی نیز ادامه پیدا کند و همه بخشها برای عبور از مشکلات پیشرو در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز از بین رفته است
وی با اشاره به شرایط تأمین سوخت در کشور گفت: حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور در جریان حملات از بین رفته است.
سخنگوی دولت تأکید کرد: با توجه به این شرایط، برای آنکه زمستان را بهدرستی پشت سر بگذاریم و مردم و صنایع با سختی کمتری مواجه شوند، همچنان به همراهی و همدلی مردم نیاز داریم.
انرژی باید به یک مسئله اجتماعی تبدیل شود
مهاجرانی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به موضوع انرژی اظهار کرد: اقدامات آغازشده در وزارت نیرو برای اصلاحات اقتصادی و تبدیل موضوع انرژی به یک مسئله اجتماعی باید ادامه پیدا کند.
وی افزود: در این زمینه مشقهای نانوشتهای داریم که باید آنها را بنویسیم. انرژی مانند اقتصاد و فرهنگ، یک موضوع اجتماعی است و برای مدیریت آن باید با مردم گفتوگو کرد و مشارکت آنها را به دست آورد.
مردم با تبعیض و سوءاستفاده در حوزه انرژی مشکل دارند
سخنگوی دولت در ادامه با خطاب قرار دادن وزیر نیرو گفت: مردم با سوءاستفاده و تبعیض مشکل دارند و نمیتوانند آن را تحمل کنند؛ بنابراین انتظار دارند با سوءاستفادهکنندگان و موارد تبعیض در حوزه انرژی، از جمله استخراج غیرمجاز رمزارزها، برخورد شود.
مهاجرانی افزود: برخورد با سوءاستفادهگران ممکن است دشوار باشد و حتی کارکنان دستگاهها در این مسیر با مشکلاتی مواجه شوند، اما این موضوع مطالبه مردم است و باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به مشوقهای در نظر گرفتهشده برای دریافت گزارشهای مردمی درباره تخلفات انرژی گفت: مردم باید بتوانند مواردی مانند فعالیت ماینرهای غیرمجاز را گزارش کنند تا امکان برخورد با این موارد فراهم شود.
ضرورت تقویت اعتماد عمومی برای عبور از زمستان
سخنگوی دولت در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم همدلی میان مردم و حاکمیت گفت: باید همچنان همدلانه در کنار یکدیگر بایستیم. شرایط سخت گذشته نشان داد که با شکلگیری این همکاری میان مردم، نیروهای نظامی، بخش خصوصی و دولت میتوان از شرایط دشوار عبور کرد.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: برای عبور از زمستان نیز همین همدلی و همراهی ضروری است تا مردم و صنعت با فشار کمتری مواجه شوند.
نظر شما