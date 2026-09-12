به گزارش خبرگزاری مهر، حزام الاسد عضو ارشد جنبش انصارالله یمن با انتشار پستی در ایکس با بی‌اساس خواندن سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا، اتهامات و ادعاهای مطرح‌شده از سوی او را نشان‌دهنده استیصال و درماندگی دانست.

حزام الاسد، از اعضای ارشد جنبش انصارالله یمن، در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه انصارالله با آنها تماس گرفته و بر عدم تمایل به رویارویی با آمریکا تاکید کرده است، اعلام کرد : وی طبق عادت همیشگی‌اش به یاوه‌گویی و دروغ‌پردازی روی آورده است.

الاسد تاکید کرد: روایت‌های مطرح‌شده از سوی این جنایتکار کاملاً بی‌اساس است.

وی وضعیت واقعی ترامپ را با این ضرب‌المثل عربی توصیف کرد: «دستی را که نمی‌توانی بشکنی، ببوس و دعا کن که بشکند».

ترامپ اخیرا با اشاره به وضعیت یمن مدعی شده بود: نیروهای حوثی (انصارالله) تمایلی برای ورود به نبرد و رویارویی علیه آمریکا ندارند.