به گزارش خبرگزاری مهر، حزام الاسد عضو ارشد جنبش انصارالله یمن با انتشار پستی در ایکس با بیاساس خواندن سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا، اتهامات و ادعاهای مطرحشده از سوی او را نشاندهنده استیصال و درماندگی دانست.
حزام الاسد، از اعضای ارشد جنبش انصارالله یمن، در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه انصارالله با آنها تماس گرفته و بر عدم تمایل به رویارویی با آمریکا تاکید کرده است، اعلام کرد : وی طبق عادت همیشگیاش به یاوهگویی و دروغپردازی روی آورده است.
الاسد تاکید کرد: روایتهای مطرحشده از سوی این جنایتکار کاملاً بیاساس است.
وی وضعیت واقعی ترامپ را با این ضربالمثل عربی توصیف کرد: «دستی را که نمیتوانی بشکنی، ببوس و دعا کن که بشکند».
ترامپ اخیرا با اشاره به وضعیت یمن مدعی شده بود: نیروهای حوثی (انصارالله) تمایلی برای ورود به نبرد و رویارویی علیه آمریکا ندارند.
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