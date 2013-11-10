مرغداریهای کهگیلویه همچنان در تعطیلی/ ردپای دلالان در آشفتگی بازار مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، تصور همگان بر این است که صنعت مرغداری همواره در سود کلان بوده و می تواند راهی پردرآمد باشد و همیشه دولت اولین جایی که دست می گذارد و بر روی تعدیل قیمت آن پافشاری می کند، گوشت مرغ است.

در تمام سال یا قیمت مرغ آنقدر پایین است که مرغداران با زیان مواجهند و دست به دامان مسئولان و اتحادیه ها برای جمع آوری مازاد تولید هستند، یا تا کمی قیمت از حد تحمل مسئولان بالاتر می رود و مرغداران رنگ سود را می بینند، این مرغ یخی ذخیره سازی شده یا وارداتی است که عاملی برای قیمت شکنی آن در تمام شهرها می شود. بر این اساس مسئولین به زور مرغ یخی و تعزیرات و واردات و دان دولتی و ممنوعیت خروج از استان ها و هزار و یک راه دیگر سعی در کاهش قیمت می کنند.

اما مرغدارن معتقدند که "مرغداری شغلی پردردسر است و باید سود بالایی داشته باشد تا مقرون به صرفه باشد در صورتی که اینگونه نیست."

دست دلالان در بازار مرغ همچنان دراز است

یکی از مرغداران شهرستان کهگیلویه مهمترین مشکلات واحد مرغداری خود را گرانی دان و جوجه یک روزه، بیماری و نبود تسهیلات بانکی نام برد و گفت: پشتیبانی امور دام هیچگونه حمایتی از واحد های مرغداری نمی کند و مشکل تنها به واحد من اختصاص ندارد بلکه گریبان گیر همه واحدهای این شهرستان است.

ریحان داورپناه افزود: ما دان و جوجه یک روزه را از واسطه ها و دلالان خریداری می کنیم و بانک ها نیز هیچ تسهیلاتی در اختیارمان قرار نمی دهند.

وی بیان کرد: با وضعیت نابسامانی که در این حوزه گریبان گیر مرغداران شده است مشکلات ما نیز در حال افزایش است.

داورپناه علت افزایش قیمت مرغ را عدم نقدینگی، عدم حمایت پشتیبانی امور دام و وجود بعضی از بیماری ها دانست واظهار داشت: با وجود این مشکلات ما دیگر قادر به خرید دان جوجه یک روزه به صورت نقدی نیستیم و باید از طریق واسطه و دلالان اقدام به خرید کنیم.

این مرغدار تاکید کرد: شرایطی که پشتیبانی امور دام برای در اختیار گذاشتن دان به مرغداران تعیین کرده برای مرغداران مقدور نیست زیرا باید چند درصد اصل پول پرداخت شود و سفته و ضمانت به آنها ارائه شود.

وی تصریح کرد: اگر دان و جوجه دو ماهه در اختیار ما قرار دهند مشکل ما رفع می شود اما نه به صورتی که سود کلانی داشته باشد.

داورپناه ادامه داد: در صورتی که سازمان جهاد کشاورزی از طریق بانک ها تسهیلات مرغداری راتمدید کنند، در رفع برخی از مشکلات تاثیر گذار خواهد بود.

70درصد مرغداریهای کهگیلویه غیرفعال اند

همچنین مسئول اداره امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه 25 مرغداری در این شهرستان وجود دارد، اظهار داشت: هم اکنون تنها 30 درصد مرغداری های این شهرستان فعالیت دارند.

علی قاسمی افزود: تقریبا 70 درصد این مرغداری ها غیرفعال هستند و حتی تعدادی نیز از چرخه فعالیت خارج شده اند.

قاسمی مبنای فعالیت یک واحد مرغداری را حداقل دو دور جوجه ریزی در سال دانست و بیان کرد: میانگین جوجه ریزی مرغداریهای این شهرستان در سال چهار دور است.

وی عنوان کرد: هم اکنون در سطح کشور یک افت جوجه ریزی به علت افزایش قیمت نهاده ها، تورم، نوسانات شدید بازار و مخصوصا عدم نقدینگی وجود دارد.

مسئول اداره امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه یادآور شد: تامین نهاده های دامی باید از طریق شرکت پشتیبانی امور دام صورت گیرد که این شرکت چندسالی است که به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.

وی گفت: در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام با تابعیت صنعت، معدن و تجارت و نیز خود تشکل های خصوصی نظیر اتحادیه مرغداران مسئول تامین نهاده های دامی است.

قاسمی با اشاره به اینکه متولی تامین نهاده های دام و طیور جهاد کشاورزی نیست، عنوان کرد: صنعت طیور در بحث نهاده ها وابسته به ارز مرجع است.

جهاد کشاورزی در بازار مرغ کاره ای نیست

وی تصریح کرد: می توان به جرات گفت که در حال حاضر بیش از 60 الی 70 درصد نهاده ها وارداتی هستند مثلا ذرت و سویا به عنوان دو نهاده اصلی مورد نیاز مرغداران به صورت وارداتی تامین می شود.

مسئول اداره امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه عدم نقدینگی وتوان مالی را از مهمترین مشکلات واحد های مرغداری این شهرستان نام برد.

وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی مسئولیت حمایت از مرغداری ها را برعهده دارد، گفت: با این حال این سازمان اختیارات کامل برای حمایت از این بخش را ندارد که نمونه آن در تنظیم بازار محصولات، تامین نهاده ها و بازاریابی مشاهده می شود.

قاسمی مهمترین راه حل برای رفع مشکلات مرغداران را تخصیص منابع بانکی و تامین نهاده های ارزان قیمت نام برد.

وی بیان کرد: معضل دیگری که مرغداران این شهرستان با آن مواجه هستند وجود عاملین توزیع است که نقش دلال را بازی می کنند.

مسئول اداره امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه نارضایتی دیگر مرغداران را مربوط به بحث بیمه دانست و بیان داشت: درخصوص ارزیابی خسارت خود صندوق بیمه محصولات کشاورزی ارزیابی را انجام می دهد که در این میان خود ذی نفع بوده و به منافع تولیدکنندگان مرغ توجهی نمی شود.

قیمت مرغ در کهگیلویه ارزانتر از سایر مناطق کشور است

همچنین فرماندار شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه قیمت مرغ در این شهرستان نسبت به سایر نقاط استان ارزان تر است، گفت: افزایش حامل های انرژی ، وارداتی بودن نهاده های دامی و افزایش قیمت جوجه یک روزه از دلایل گرانی مرغ است.

ابراهیم جعفری کاهش قیمت مرغ را در صورت تحویل دادن نهاده های دامی به صورت مستقیم به تولید کنندگان امکان پذیر دانست و افزود: در این صورت دست دلالان و واسطه ها کوتاه می شود.

وی خاطرنشان کرد: مرغداری های این شهرستان باید به سمتی پیش روند که با برنامه ریزی دقیق افزایش تولید نسبت به سایر نقاط استان داشته باشیم.

فرماندار شهرستان کهگیلویه با اشاره به این که اولویت اول این است که مرغ درخود شهرستان به فروش برسد، عنوان کرد: هماهنگی به موقع مرغداری ها با مسوولان ذی بط به هنگام فروش مرغ می تواند در کاهش مشکلات آنها موثر باشد.

مرغداریهای کهگیلویه به بانک ها بدهکارند

همچنین مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران سپید مرغ شهرستان کهگیلویه گفت: اکثر واحد های مرغداری این شهرستان به بانک ها بدهکارند و توانایی پرداخت آن را ندارند که تمدیداین تسهیلات یا پرداخت یارانه می تواند در حل مشکلات آنها مفید باشد.

عباس جوشن مهمترین مشکلات مرغداران این شهرستان را عدم توان مالی نام برد و اظهار داشت: این عامل باعث شده که تولیدکنندگان، دان و جوجه یک روزه را از دلالان با سود کلان خریداری کنند که در نتیجه درآمد مرغ بوسیله تولیدکننده به جیب دلالان می رود.

وی بیان کرد: برای رفع این مشکل پشتیبانی امور دام می تواند دان و جوجه را به صورت دوماهه در اختیار مرغداران قرار دهد.

مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران سپید مرغ شهرستان کهگیلویه بیان کرد: چون تولیدکنندگان مرغ توان خرید نقدی دان را ندارند دلالان سهمیه مرغداران را با واسطه از پشتیبانی امور دام خریداری می کنند و با قیمت کلان به خود مرغداران می فروشند.

وی علت غیرفعال بودن واحد های مرغداری این شهرستان را عدم توانایی مالی جهت خرید دان و جوجه دانست.

جوشن تاکید کرد: هم اکنون 25 مرغداری در این شهرستان وجود دارد که سه واحد صنعتی و 22 واحد سنتی هستند.

اما اداره صنعت، معدن و تجارت یکی از مهمترین نقش ها را در حمایت از مرغداریها و تنظیم بازار بر عهده دارد این در حالی است که رئیس این اداره در شهرستان کهگیلویه حاضر به پاسخگویی به خبرنگار مهر نشد.

با این حال قیمت مرغ تثبیت نمی شود مگر اینکه مسئولین و مرغداران با شناخت مشکلات موجود و با تعاملی دو جانبه در جهت رفع این مشکلات برآیند. در غیر این صورت باید همچنان در انتظار ناپایداری در بازار باشیم.